Nội bộ đảng Dân chủ Mỹ manh nha bất đồng sau thắng lợi bầu cử giữa kỳ

Thắng lợi tại Alaska mở rộng ảnh hưởng của đảng Dân chủ, song bất đồng về chính sách, nhân sự và cách ứng xử với Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra phép thử đoàn kết.