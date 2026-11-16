    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Nội bộ đảng Dân chủ Mỹ manh nha bất đồng sau thắng lợi bầu cử giữa kỳ

    Nội bộ đảng Dân chủ Mỹ manh nha bất đồng sau thắng lợi bầu cử giữa kỳ

    La Vi - Trí Đỗ
    Thắng lợi tại Alaska mở rộng ảnh hưởng của đảng Dân chủ, song bất đồng về chính sách, nhân sự và cách ứng xử với Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra phép thử đoàn kết.

    Tin liên quan

    Đảng Dân chủ 'lật' thêm một thành trì đảng Cộng hòa sau bầu cử giữa kỳ

    Đảng Dân chủ 'lật' thêm một thành trì đảng Cộng hòa sau bầu cử giữa kỳ

    Ứng cử viên đảng Dân chủ Scott Colom đã đánh bại đương kim thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cindy Hyde-Smith tại bang Mississippi, qua đó khoét rộng chênh lệch lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ.

    Ông Trump yêu cầu điều tra các nghị sĩ Dân chủ kêu gọi luận tội

    Khám phá thêm chủ đề

    Đảng dân chủ Tổng thống Trump Alaska bầu cử Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận