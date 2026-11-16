Nội bộ đảng Dân chủ Mỹ manh nha bất đồng sau thắng lợi bầu cử giữa kỳ

Tin liên quan Đảng Dân chủ 'lật' thêm một thành trì đảng Cộng hòa sau bầu cử giữa kỳỨng cử viên đảng Dân chủ Scott Colom đã đánh bại đương kim thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cindy Hyde-Smith tại bang Mississippi, qua đó khoét rộng chênh lệch lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ.Ông Trump yêu cầu điều tra các nghị sĩ Dân chủ kêu gọi luận tội Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Đảng dân chủ Tổng thống Trump Alaska bầu cử Mỹ
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