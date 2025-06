Nổi cục u ở cổ: Khi nào do ung thư di căn?

Khi ung thư lan sang các hạch bạch huyết, tình trạng bệnh thường sẽ nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến phương pháp điều trị và tiên lượng của bệnh nhân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ung thư lan đến hạch bạch huyết có thể gây sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách hay bẹn ẢNH: AI

Hệ bạch huyết gồm nhiều bộ phận khác nhau như bạch huyết, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và các cơ quan lympho. Trong đó, mạch bạch huyết giống như mạch máu nhưng thứ bên trong là bạch huyết, tức loại chất lỏng không màu chứa tế bào bạch cầu.

Trong khi đó, hạch bạch huyết là những cấu trúc nhỏ như hạt đậu, nằm rải rác dọc theo mạch bạch huyết, chẳng hạn ở cổ, nách, bẹn và dưới cằm. Các hạch này có chức năng lọc bạch huyết, tạo tế bào miễn dịch, đóng vai trò như trạm kiểm soát để lọc và tiêu diệt vi khuẩn.

Khi ung thư lan đến hạch bạch huyết, các hạch này có thể sưng to, tạo thành các khối u cứng hoặc cảm thấy đau nhức. Triệu chứng phổ biến nhất là sưng hạch bạch huyết ở các vị trí gần nơi ung thư bắt đầu. Những nơi đó thường bị sưng là cổ, nách hoặc bẹn.

Ngoài sưng, các hạch bạch huyết bị ung thư lan đến có thể không gây đau nhưng làm bệnh nhân cảm thấy khó chịu, mất cân bằng chức năng miễn dịch. Một số trường hợp, người bệnh có thể kèm theo sốt, đổ mồ hôi ban đêm hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây cũng là các dấu hiệu cảnh báo ung thư tiến triển.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hạch bạch huyết sưng to cũng là do ung thư. Trên thực tế, nhiều bệnh nhiễm trùng và một số bệnh khác cũng có thể khiến hạch bạch huyết sưng to.

Cách xác định hạch bạch huyết có tế bào ung thư hay không

Phát hiện hạch bạch huyết chứa tế bào ung thư là bước quan trọng trong chẩn đoán và xác định giai đoạn bệnh. Bác sĩ thường bắt đầu bằng việc khám lâm sàng, sờ và kiểm tra các vùng có hạch bạch huyết ở cổ, nách và bẹn để đánh giá kích thước, độ cứng và sự di động của hạch.

Để xác định chính xác tình trạng hạch, các kỹ thuật hình ảnh như siêu âm, chụp CT hay PET scan cũng thường được sử dụng. Bên cạnh đó, sinh thiết hạch bạch huyết là phương pháp chắc chắn nhất để xác định có tế bào ung thư hay không.

Khi ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết, phương pháp điều trị thường phức tạp hơn và cần kết hợp nhiều biện pháp để kiểm soát bệnh. Một trong những lựa chọn phổ biến là phẫu thuật loại bỏ các hạch bạch huyết bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu tế bào ung thư và ngăn bệnh lan rộng. Bên cạnh phẫu thuật, hóa trị và xạ trị cũng thường được áp dụng để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại trong hạch và các mô xung quanh, theo Healthline.