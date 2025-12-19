Nỗi đau người mẹ khi con trai cầu thủ cắt bỏ chân vì bệnh não mô cầu

Từ giã ước mơ sân cỏ

Catherine Nordey nhớ mãi ngày định mệnh xảy ra vào tháng 4.2019. Con trai bà, Flavio Da Pozzo (17 tuổi) đang là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Pháp và đứng trước cơ hội ký hợp đồng với một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp thì biến cố ập đến.

Bà Catherine Nordey nhớ mãi ngày định mệnh cướp đi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của con trai ẢNH: NHÂN LÊ

Flavio bắt đầu sốt, đau nhức cơ thể nhưng bệnh nhanh chóng chuyển nặng khiến đầu gối chuyển sang xanh tím, không thể đi lại được. Khi nhập viện, anh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn não mô cầu, cơ hội sống sót chỉ 1%, buộc phải cắt bỏ một chân để để giữ lại mạng sống.

Flavio chịu di chứng cắt cụt chân do não mô cầu ẢNH: VÕ THOẠI

Nhìn con từ chàng trai lành lặn, tương lai đang rộng mở trở thành người khuyết tật, bà Catherine Nordey ngậm ngùi chia sẻ về những gì đã qua, và thầm ước mình có thể biết sớm hơn về giải pháp phòng ngừa. Vực dậy từ nỗi đau, bà cùng con trai chia sẻ câu chuyện của mình trên nhiều phương tiện truyền thông như một lời cảnh tỉnh về căn bệnh có thể cướp đi mọi thứ chỉ trong 24 giờ và tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh.

Bi kịch của Flavio là minh chứng não mô cầu có thể tước đoạt ước mơ của bất kỳ ai, đặc biệt là nhóm thanh thiếu niên khỏe mạnh tưởng như miễn nhiễm với bệnh.

Nằm trong nỗ lực đẩy lùi bệnh do não mô cầu, từ năm 2023, hãng dược phẩm Sanofi cùng Quỹ Nghiên cứu về bệnh viêm màng não (MRF), Liên đoàn các tổ chức phòng chống bệnh viêm màng não (CoMO) và các vận động viên khuyết tật vì mắc bệnh do não mô cầu Ellie Challis (Anh), Théo Curin (Pháp) và Davide Morana (Ý) đã triển khai Dự án "Lá cờ đẩy lùi viêm màng não". Đây là biểu tượng đầu tiên trên thế giới kêu gọi nâng cao nhận thức, chung tay hành động vì mục tiêu đẩy lùi căn bệnh này.

3 vận động viên Ellie Challis, Théo Curin và Davide Morana phất lên lá cờ đẩy lùi bệnh viêm màng não năm 2023 ẢNH: SANOFI

Não mô cầu có thể khiến người khỏe mạnh tử vong trong 24 giờ

BS-CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết vi khuẩn não mô cầu gây ra các bệnh như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm màng ngoài tim… Trong đó, hai thể viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết thường gặp và nguy hiểm nhất, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ. Các dấu hiệu điển hình như cứng cổ, sợ ánh sáng, chấm xuất huyết trên da thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nặng dẫn đến chậm trễ điều trị.

Nếu không được điều trị kịp thời, cứ 2 người mắc bệnh thì có 1 người tử vong. 20% số người sống sót gặp phải các di chứng nặng nề như cắt cụt chi, điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần…

WHO ước tính, mỗi năm có khoảng 1.2 triệu trường hợp nhiễm não mô cầu, khoảng 135.000 người tử vong trên toàn cầu. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ tháng 12.2024 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 95 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu. Trong đó, có ít nhất hai trường hợp đã tử vong là một thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội và một cậu bé 3 tuổi ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Một thiếu niên 14 tuổi ở Đắk Lắk rơi vào sốc nhiễm trùng huyết tối cấp, hoại tử chi, phải phẫu thuật xử trí.

Thiếu niên 14 tuổi, ở Đắk Lắk bị sốc nhiễm trùng huyết não mô cầu tối cấp, hoại tử tay vào tháng 9.2025 ẢNH: BVĐK TRUNG TÂM GIA LAI

Lý giải nguyên nhân nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao nhất, bác sĩ Đạo cho biết vi khuẩn mô cầu lây truyền qua đường hô hấp hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Thanh thiếu niên thường xuyên sinh hoạt và tụ tập ở môi trường đông người như trường học, ký túc xá, sân vận động, trại hè, lễ hội, quán bar… nên dễ lây truyền vi khuẩn và mắc bệnh cao. Thêm vào đó, họ thường có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia dễ gây suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công. Theo Hội Y học dự phòng Việt Nam, có đến 10% thanh thiếu niên và người trưởng thành là người lành mang trùng thoáng qua và không có triệu chứng.

Chủ động tạo "lá chắn" phòng bệnh

Bác sĩ Đạo cho biết não mô cầu có nhóm huyết thanh A, C, Y, W nằm trong những nhóm gây bệnh do não mô cầu phổ biến và có lưu hành ở Việt Nam. Ngoài ra, nhóm huyết thanh W và C có tỷ lệ tử vong cao.

Thanh thiếu niên tiêm vắc xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ẢNH: BÌNH AN

Hiện vắc xin phòng 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W đã được đưa vào lịch tiêm chủng bắt buộc hoặc khuyến cáo cho học sinh, sinh viên tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp, Canada… Theo nghiên cứu, từ khi đưa vào sử dụng tại Mỹ, vắc xin nhóm A, C, Y, W đã giúp giảm đến 90% số ca mắc bệnh ở nhóm thanh thiếu niên do các nhóm huyết thanh chính C, Y, W gây ra. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn bảo vệ rộng trước các nhóm huyết thanh gây bệnh do não mô cầu nguy hiểm A, C, W, Y để bảo vệ sức khỏe, ước mơ, tương lai của con và cả cộng đồng.

Cùng với tiêm vắc xin, bác sĩ Đạo khuyến cáo thanh thiếu niên nên thực hiện tốt các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn, sinh hoạt điều độ.