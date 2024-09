Nỗi đau xé lòng của gia đình chàng trai qua đời khi livestream vụ sạt lở đất

Anh Đ. đã mãi mãi ra đi trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2 (đoạn qua xã Việt Vinh, H.Bắc Quang, Hà Giang).

Trao đổi với Thanh Niên, chị Tô Thanh Trâm (37 tuổi), chị gái anh T.Đ.Đ (31 tuổi) chia sẻ, người thân đang gạt giọt nước mắt để lo hậu sự cho em trai được chu toàn. Anh Đ. là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, chưa lập gia đình.



"Từ lúc không liên lạc được với em gia đình, hàng xóm vừa trông chờ vào lực lượng chức năng vừa tự đi tìm với hy vọng sẽ thấy em. Bố tôi thẫn thờ đi tìm con còn mẹ khóc hết nước mắt nhưng đến trưa nay mọi hy vọng dập tắt khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của em", chị Trâm nói.

Sạt lở thảm khốc ở Hà Giang: Tìm thấy thi thể chàng trai livestream nhắc nhở người dân

Người chị cả cho hay, sáng 29.9, anh Đ. có đến khu sạt lở với mục đích giúp đỡ, di dời mọi người đến nơi an toàn và livestream để nhắc nhở người khác không đến nơi nguy hiểm.

"Khi livestream em tôi có hô hào mọi người 'chạy đi, chạy đi' nhưng chính bản thân em lại không chạy được. Bố mẹ tôi đang cùng người thân, hàng xóm để lo hậu sự cho con, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của họ", chị Trâm nói.

Với chị, anh Đ. là người hiền lành, thương chị gái, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em trai trở về địa phương và tích cực tham gia các hoạt động và giúp đỡ hàng xóm.

"Sự ra đi của em là nỗi mất mát, đau xót không gì diễn tả được của gia đình", chị Trâm rưng rưng.

Nguyễn Thị Thu (27 tuổi), em họ anh Đ. cũng cho hay, gia đình đã nhận thi thể từ cơ quan chức năng để lo hậu sự. "Chúng tôi trông chờ từ hôm qua đến nay cuối cùng đã tìm thấy nhưng rất tiếc anh không còn nữa", chị Thu nói.

Anh Đ. livestream cảnh báo mọi người không đi qua khu vực nguy hiểm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Đình Quang - Chủ tịch UBND xã Việt Vinh cho biết, đến 12 giờ 30 trưa nay, chính quyền đã tìm được thi thể anh T.Đ.Đ ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, H.Bắc Quang.

"Anh Đ. là người có mặt ở hiện trường và livestream cảnh báo mọi người nhưng chính anh lại không chạy kịp. Đến nay công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích khác trong vụ sạt lở vẫn diễn ra, trời tiếp tục đổ mưa. Chính quyền đã di dời 75 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong tối 29.9", ông Quang thông tin.

Nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ

Tính đến 8 giờ sáng 30.9, mưa lớn, sạt lở đất tại các xã trên địa bàn H.Bắc Quang đã khiến 2 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 2.

Mưa lớn kéo dài đã làm đổ sập hoàn toàn 8 nhà dân, 17 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên, 56 hộ dân với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã phải di dời khẩn cấp. Tại khu vực sạt lở đất hiện vẫn chưa thể thông xe.

Do mưa to kèm theo giông, sét, lượng nước chảy từ trong núi ra nhiều nên tạo nhiều khối bùn đất, nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp diễn nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở gặp nhiều trở ngại, nguy hiểm.

Trang mạng xã hội vừa cập nhật kết quả tìm kiếm đến trưa nay 30.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với triển khai công tác tìm kiếm người mất tích, các cán bộ chiến sĩ Công an Hà Giang đã hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Đồng thời phân công, bố trí cán bộ theo dõi tình hình, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại, hướng dẫn người dân di chuyển sang những tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tìm được 1 nạn nhân tử vong trong đống đổ nát tại vụ sạt lở đất trên QL2 ẢNH: CACC

Cũng trong sáng nay 30.9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang cùng CLB Thiện nguyện Phúc Tâm Hà Nội đã trao 150 ủng cao su, 150 áo mưa, 150 găng tay cao su cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Hội Phụ nữ Công an huyện cũng phối hợp với các tổ chức thiện nguyện nấu cơm và chia thành các suất ăn, kịp thời đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.