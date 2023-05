'Nơi giấc mơ tìm về' tập 3: Lãnh Thanh bị 'lật tẩy' đã có vợ?

Gia An bị tố đã có vợ khi đang tán tỉnh một cô gái tại quán cà phê Chụp màn hình

Trong hai tập đầu phim Nơi giấc mơ tìm về, Gia An lộ bản chất là một thiếu gia ham chơi. Dù được bà Lan (NSND Lê Khanh) giao trọng trách gánh vác công ty nhưng anh lại thể hiện thái độ vô trách nhiệm.

Trong tập 3, Gia An gặp tình huống “dở khóc dở cười” khi đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái lạ trong quán cà phê. Chi (Thục Anh) chen vào, ra mặt bảo vệ cho người yêu của anh hiện đang sống ở nước ngoài. Gia An hoảng hốt vì sợ bị “lật bài". Trong khi đó, Chi thẳng thắn cho cô gái kia biết mình là chị vợ của Gia An, rồi gọi điện để Mai Anh tận mắt chứng kiến.

Phương tỏ thái độ gay gắt trước sự thiếu chuyên nghiệp của Gia An trong công việc Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, Gia An tiếp tục khiến Phương (Việt Hoa) tức giận vì thái độ thiếu trách nhiệm trong công việc, trái ngược với sự nghiêm túc của bà Lan. Điều này khiến thiếu gia không hài lòng vì cho rằng trợ lý có thái độ không tốt, liên tục mắng cấp trên. Thấy vậy, Phương không ngần ngại khẳng định: "Những gì tôi nói và làm đều được sự cho phép của giám đốc. Nếu cậu không thích có thể xin đổi người khác".

Trái ngược với vẻ tức tối của Phương, Gia An tỏ ra bình thản dù đến trễ. Anh còn yêu cầu Phương nói đối tác 10 phút nữa mình mới có mặt vì “thích họ phải chờ". Trước sự vô lý của cấp trên, nữ trợ lý cũng thẳng thắn: “Còn 15 phút nữa là đến giờ làm việc dưới trang trại. Trong một buổi chiều lỡ việc 2 lần, chắc chắn giám đốc không vui".

Bà Lan đau đầu với những rắc rối trong công ty Chụp màn hình

Trong khi Gia An nhởn nhơ với công việc, bà Lan lại phải đau đầu giải quyết vụ có người chết vì liên quan đến công ty thực phẩm của mình. Bà cho rằng gia đình nạn nhân đã bị một người đàn ông kích động. Nghe vậy, người đàn ông này phản ứng: “Tôi chỉ là bên chế biến, ngộ độc là do nguồn cung cấp thực phẩm”. Bà Lan bình thản đáp: “Lương tâm và trách nhiệm của anh sẽ được pháp luật xác nhận".

Liệu bà Lan có giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này? Gia An sẽ tiếp tục mang đến rắc rối nào với tính cách ham chơi của mình? Tập 3 phim Nơi giấc mơ tìm về dự kiến lên sóng tối 24.5 trên VTV1.