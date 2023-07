‘Nơi giấc mơ tìm về’: Vì sao khán giả tranh cãi nữ chính - nữ phụ?

Theo nội dung phim Nơi giấc mơ tìm về, vai Phương do diễn viên Việt Hoa đóng là nữ chính. Đó là cô gái có tính cách trầm lắng, chững chạc, làm việc như một "con ong chăm chỉ" trong công ty La La của bà Lan với vị trí trợ lý cho nam chính Gia An. Việt Hoa được nhận xét là gương mặt đẹp của màn ảnh nhỏ, phục trang cũng tương đối ổn nhưng điều khán giả cảm thấy hơi hụt hẫng là Phương vẫn lầm lũi trong tính cách như vậy suốt mấy chục tập phim mà không có sự bứt phá nào. Nhân vật Phương dường như hiếm thấy phân đoạn nào thể hiện sự cao trào trong tâm lý nên nhiều người cảm giác diễn viên Việt Hoa diễn rất đơ, chỉ bộc lộ chút cảm xúc qua ánh mắt nghiêm khắc và gương mặt lạnh của nữ chính.

Nữ chính Phương bị nhận xét là không có nhiều đất diễn nên Việt Hoa chưa thể bộc lộ nhiều hơn khả năng diễn xuất của mình Chụp màn hình

Thoại dành cho Phương cũng rất nhạt. Trên diễn đàn Vũ trụ phim Việt, người xem không ít lần nhận xét: "Chưa thấy bộ phim nào mà biên kịch để nữ chính mờ nhạt, ít đất diễn như vậy", "Nhân vật Phương ít đất diễn quá nên bị lu mờ hơn cả nữ phụ", "Phim hơi chán, nhất là nhân vật Phương, lúc nào cũng như lúc nào…". Nhiều khán giả còn cho rằng nữ chính nên đổi vai cho nữ phụ thì sẽ hay hơn.

Ngược lại, vai Mai Anh do Minh Thu đóng thì lại trở nên thú vị hơn và nhận nhiều khen ngợi từ khán giả: "Minh Thu diễn hay và trên cả tuyệt vời", "Có những phân đoạn khó nhưng Minh Thu đã diễn rất tốt"... Theo kịch bản, nữ phụ là người yêu cũ của Gia An. Vì mang thai sau khi nói lời chia tay với giám đốc trẻ nên Mai Anh tìm về lại và muốn kết hôn cùng Gia An.

Nữ phụ Mai Anh lại "chiếm sóng" nhiều hơn ở mỗi tập phim. Diễn viên Minh Thu cũng có nhiều cảnh để lột tả được tâm lý nhân vật khá tốt Chụp màn hình

Mai Anh là cô gái hơi nổi loạn, tính tình sốc nổi, háo thắng và không kiểm soát được cảm xúc. Có lẽ chính vì vậy mà nữ phụ mỗi lần xuất hiện thường tạo "drama" nhiều hơn từ thoại, nước mắt, cử chỉ trông rất ồn ào… Đó là chưa kể có rất nhiều đoạn diễn tâm lý nặng nề của Mai Anh khi rơi vào cảm giác cô đơn, u uất, sợ hãi của một tiểu thư con nhà giàu có bố mẹ là tay "anh chị", không thiếu tiền chỉ thiếu tình cảm đã giúp Minh Thu có nhiều đất diễn hơn. Ở mỗi tập phim, phân đoạn nữ phụ xuất hiện có khi còn nhiều hơn nữ chính. Về ngoại hình, Minh Thu cũng trẻ đẹp, không thua gì Việt Hoa. Chính vì vậy mà rất nhiều khán giả đã đặt lên bàn cân khi so sánh giữa Phương và Mai Anh không biết ai là nữ chính. Một khán giả đã nhận xét trên Hội yêu phim Việt Nam về Mai Anh rằng: "Nói chung tôi thấy nhân vật này biến hóa đa dạng, lúc thì làm khán giả ghét, lúc thì làm khán giả cảm động, đấy mới thực sự ấn tượng".

Mối quan hệ vừa chớm của nữ chính và nam chính khá nhạt Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về chỉ còn vài tập nữa là kết thúc. Ở tập tối 17.7, Mai Anh cũng là nhân vật "chiếm sóng" khi đang mang thai lại rơi vào cảm giác bị ruồng bỏ, bố mẹ bị bắt, chỉ có một mình trong tâm trạng hoảng sợ phải bỏ đi, có lúc nghĩ đến chuyện tiêu cực, rồi nhập viện… Tuy nhiên, nhiều khán giả hy vọng ở các tập còn lại, nữ chính sẽ bứt phá hơn.