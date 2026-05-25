Nỗi khổ của minh tinh Hollywood một năm kiếm hơn nghìn tỉ

Scarlett Johansson thừa nhận khó đạt được sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CBS Sunday Morning, minh tinh Hollywood Scarlett Johansson thừa nhận luôn có một sự thiếu hụt nào đó trong cuộc sống của mình, bất chấp việc cô đạt được rất nhiều thành công. Nữ diễn viên cho rằng việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là điều vô cùng khó khăn. "Tôi nghĩ việc thừa nhận rằng không có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống chính là bước đầu tiên để đạt được điều đó, bởi vì điều đó là không thể", ngôi sao 41 tuổi thẳng thắn. Cô tiếp tục: "Luôn có điều gì đó thiếu sót và tôi nghĩ bạn phải học cách đối xử tử tế hơn với bản thân. Bạn không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc".

Theo People, trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, minh tinh loạt phim Avengers thừa nhận việc chào đón con đầu lòng Rose Dorothy (hiện 11 tuổi) với chồng cũ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô và nó đã thay đổi các ưu tiên và toàn bộ tư duy của nữ diễn viên, nhất là ở khía cạnh công việc. "Tôi dần nhận ra rằng bạn thực sự không thể kiểm soát mọi thứ và mọi thứ thì luôn thay đổi. Tôi thấy điều đó mang lại cảm giác tự do, và nó đã ảnh hưởng đến cách tôi tiếp cận công việc của mình", bà mẹ hai con chia sẻ trên CBS Sunday Morning.

Sau hai lần đổ vỡ, minh tinh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Colin Jost ẢNH: AFP

Khi được hỏi thành công với cô trông như thế nào, sao phim Jurassic World: Rebirth cho biết mỗi khía cạnh trong cuộc sống như diễn xuất, kinh doanh, làm vợ, nuôi dạy con cái đều có định nghĩa khác nhau về thành công. Người đẹp chia sẻ thành công trong vai trò làm cha mẹ là điều khó đạt được hơn cả. "Là một bậc cha mẹ, bạn biết đấy, không phải lúc nào bạn cũng là người được yêu thích nhất, và điều đó không sao cả. Làm cha mẹ không phải là để được yêu thích. Có người từng nói với tôi rằng: 'Nếu bạn làm cha mẹ thành công khoảng 75% thời gian thôi thì cũng đã tốt rồi - nếu bạn làm đúng khoảng 75% mọi thứ, thì bạn đã thắng rồi', và điều đó có lẽ là đúng", cô nói thêm.

Scarlett Johansson có cuộc hôn nhân khá kín tiếng bên nam diễn viên hài Colin Jost. Cặp đôi cưới năm 2020, có chung một con trai tên Cosmo hiện hơn 4 tuổi. Không chỉ bận rộn với gia đình riêng, minh tinh 8X còn tất bật với hàng loạt dự án phim mới. Năm ngoái, cô ra mắt với vai trò đạo diễn qua bộ phim Eleanor the Great đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với tác phẩm The Phoenician Scheme và "bom tấn" Jurassic World Rebirth. Sao phim Black Widow được Forbes thống kê là nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2025 với 43 triệu USD.

Năm nay, bộ phim Paper Tiger có cô đóng chính vừa được chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 và nhận tràng pháo tay tán thưởng suốt 10 phút. Tuy nhiên, minh tinh gây bàn tán khi vắng mặt trong buổi ra mắt này. Theo Deadline, nữ diễn viên không dự Liên hoan phim Cannes năm nay vì bận rộn quay phiên bản làm lại của bộ phim The Exorcist.

Scarlett Johansson hiện là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất Hollywood ẢNH: AFP

Scarlett Johansson sinh năm 1984 tại New York (Mỹ), cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ lúc lên 10 tuổi. Minh tinh xứ cờ hoa ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm: Lost in Translation, Girl with a Pearl Earring, A Love Song for Bobby Long, Match Point, Scoop, Her, Under the Skin, Lucy, Marriage Story, Jojo Rabbit… Đặc biệt, cô nổi tiếng toàn cầu với vai Black Widow (Góa phụ đen) trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, được yêu thích qua loạt "bom tấn": Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Black Widow…

Hiện Scarlett Johansson là nữ diễn viên có doanh thu cao thứ hai lịch sử phòng vé khi các bộ phim mà cô đóng đã thu về tổng cộng hơn 15,4 tỉ USD trên toàn thế giới.