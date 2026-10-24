Nói không với đồ xa xỉ, vì sao Taylor Swift dát hàng hiệu khủng đi sự kiện

Diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại Los Angeles (Mỹ), Academy Museum Gala lần thứ sáu quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Sự kiện gây quỹ cho Bảo tàng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Mỹ, đồng thời vinh danh Charlize Theron, John Carpenter và Colman Domingo.

Taylor Swift diện đầm xanh băng đặt riêng từ Dior, kết hợp hoa tai kim cương 32,4 carat của Chopard tại Academy Museum Gala 2026 ẢNH: REUTERS

Tâm điểm thảm đỏ là Taylor Swift trong chiếc đầm xanh băng đặt riêng từ Dior, kết hợp trang sức thuộc bộ sưu tập Haute Joaillerie của Chopard. Nữ ca sĩ đeo hoa tai bạch kim gắn 32,4 carat kim cương, nhẫn vàng 18K đính 5,78 carat kim cương và vòng tay bạch kim gắn 5,04 carat kim cương.

Theo ước tính của chuyên gia trang sức Nilesh Rakholia được tờ CheatSheet dẫn lại, riêng đôi hoa tai có thể trị giá khoảng 500.000 - 680.000 USD, tương đương khoảng 12,9 - 17,6 tỉ đồng. Tại gala, Taylor Swift có màn trình diễn trực tiếp ca khúc The Fate of Ophelia, nhận được những tràng pháo tay từ dàn sao Hollywood và giới chuyên môn có mặt tại sự kiện.

Khác với sự kiện âm nhạc năng động như VMAs hay Grammys, thảm đỏ Academy Museum Gala đòi hỏi trang phục mang tính Haute Couture (may đo cao cấp) và phong cách cổ điển. Vì vậy, việc Taylor Swift diện hàng xa xỉ lần này hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn sang trọng của sự kiện ẢNH: REUTERS

Taylor Swift nhiều lần cho thấy cô không quá phụ thuộc vào hàng hiệu để xây dựng phong cách cá nhân. Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 2 tỉ USD vốn không thường xuyên xuất hiện với hình ảnh phô trương hàng hiệu trong đời sống thường ngày. Giọng ca Love story nhiều lần lựa chọn trang phục bình dân, phối đồ đơn giản và ưu tiên sự thoải mái khi xuống phố. Chính sự tương phản giữa phong cách đời thường và diện mạo lộng lẫy trên thảm đỏ khiến lựa chọn lần này càng thu hút sự chú ý.

Demi Moore chọn phong cách nổi bật với hoa tai kim cương, nhẫn thuộc bộ sưu tập Imperiale và vòng tay Haute Joaillerie đính 72,92 carat spinel đa sắc ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Sabrina Carpenter phối hoa tai sapphire xanh và kim cương cùng đầm Armani Privé màu xanh cobalt ẢNH: REUTERS

Jessica Biel lựa chọn hoa tai kim cương Haute Joaillerie, đeo chiếc nhẫn thuộc bộ sưu tập L'Heure du Diamant ẢNH: REUTERS