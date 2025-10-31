Nói không với nghệ sĩ có sản phẩm cổ xúy lối sống buông thả, phản cảm...

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM… về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Sau đó, ngày 27.10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên luồng ý kiến sôi nổi. Đáng chú ý là những người trẻ, khán giả chính của thị trường giải trí, đã bày tỏ sự đồng tình, thậm chí ủng hộ mạnh mẽ. Họ cho rằng đã đến lúc phải nói "không" với nghệ sĩ lệch chuẩn, không tiếp tay cho những sản phẩm cổ xúy lối sống buông thả, phản cảm, thậm chí lệch lạc giá trị đạo đức.

Rapper Pháo gỡ bỏ sản phẩm "Sự nghiệp chướng"

Giữ hình ảnh là trách nhiệm không thể né tránh của nghệ sĩ

Theo Nguyễn Hải My (sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM): "Đã chọn làm người của công chúng, nghệ sĩ cần ý thức rằng mỗi lời nói, hành động đều có sức lan tỏa. Nếu họ làm điều sai, đó không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là sự ảnh hưởng đến cả một thế hệ khán giả trẻ",

My cho biết mình từng là fan của một nam ca sĩ nổi tiếng. Nhưng sau khi người này liên tục vướng ồn ào về đời tư, đăng tải những hình ảnh, lời lẽ phản cảm, My quyết định "bỏ theo dõi". "Không thể lấy lý do "tôi chỉ yêu âm nhạc của họ" để bao biện. Khi thần tượng cổ xúy cho lối sống phản cảm", My nói.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều người trẻ khác. Trần Hữu Khang, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng việc TP.HCM cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu xử lý nghiêm hiện tượng ca khúc phản cảm lệch lạc gia trị văn hóa là động thái cần thiết.

Khang nói: "Không ai cấm sáng tạo, nhưng sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm xã hội. Có những MV dùng hình ảnh nhạy cảm, lời ca khiêu khích, hay livestream chửi thề để "gây sốc" thì đó không phải nghệ thuật. Khi một nghệ sĩ đánh mất giới hạn đạo đức, họ không còn xứng đáng được gọi là người truyền cảm hứng".

Theo Khang, việc "lọc lại" những gương mặt biểu diễn trong các chương trình văn hóa, lễ hội của thành phố là cách khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam không dung túng sự dung tục, đồng thời gửi thông điệp rằng nghệ thuật phải gắn liền với nhân cách.

B Ray bị nhắc tên là những ca sĩ có ca từ phản cảm trong ca khúc

"Không nghe, không xem, không ủng hộ"

Ở nhiều hội, nhóm trên Facebook, nhiều người trẻ bắt đầu lan tỏa khẩu hiệu "Không nghe, không xem, không ủng hộ ca khúc, nghệ sĩ có sản phẩm phản cảm". Họ chủ động tẩy chay những MV chứa cảnh gợi dục, bạo lực, hay nội dung ca ngợi lối sống hưởng thụ, ích kỷ.

"Bây giờ chúng tôi có quyền lựa chọn. Một nút "unfollow" (bỏ theo dõi), một lần không bấm xem là cách phản kháng văn minh nhất", Phạm Vũ Thanh Quang (24 tuổi), ngụ ở đường Phan Xích Long, P.Cầu Kiệu, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), nói.

"Nghệ sĩ trẻ có thể rất tài năng, nhưng nếu coi thường khán giả, bất chấp giá trị văn hóa để câu view, sớm muộn cũng bị đào thải", Quang nhận định.

Nhiều người trẻ hiện còn chia sẻ danh sách "white list", tức danh sách nghệ sĩ có sản phẩm sạch, hướng đến giá trị tích cực, như một cách khích lệ sáng tạo lành mạnh. Một số nhóm fan còn cùng nhau gửi kiến nghị đến nền tảng nhạc số, đề nghị gắn nhãn cảnh báo hoặc hạn chế đề xuất với MV chứa yếu tố phản cảm.

Nguyễn Thị Phương Quỳnh (27 tuổi, làm việc tại đường Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), nói: "Ở bất kỳ quốc gia nào, nghệ thuật đều vận hành trong khung văn hóa và luật pháp. Khi diễn trước công chúng, đó không còn là chuyện cá nhân mà là một hành vi văn hóa. Vậy nên việc các cơ quan chức năng rà soát danh sách nghệ sĩ biểu diễn là bước đi cần thiết, vừa để bảo vệ công chúng khỏi nội dung độc hại, vừa khẳng định trách nhiệm của ngành văn hóa".



"Không thể để những người từng vướng scandal phản cảm, phát ngôn với lời lẽ vô văn hóa lại xuất hiện trong các lễ hội, sự kiện lớn của thành phố. Điều đó ảnh hưởng đến hình ảnh chung và định hướng thẩm mỹ của giới trẻ", Quỳnh nói thêm.

Jack lên tiếng xin lỗi, đồng thời thông báo về việc tạm dừng biểu diễn

Theo chuyên gia tâm lý, thạc sĩ xã hội học Lê Thị Ngọc Thoa (Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước đây thuộc P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang ngày càng có ý thức hơn trong việc tiếp nhận sản phẩm giải trí.

"Nếu 10 năm trước, nhiều người trẻ còn dễ dãi với các sản phẩm gây sốc, thì nay họ tỉnh táo hơn, biết phân biệt giữa "gây chú ý" và "có giá trị". Điều này cho thấy sự trưởng thành của thị hiếu thẩm mỹ", bà Thoa nói.

Bà Thoa chia sẻ thêm: "Động thái siết chặt hiện tượng ca khúc lệch chuẩn văn hóa là bước khởi đầu quan trọng cho một môi trường nghệ thuật lành mạnh. Nghệ sĩ cần có ý thức tự trọng nghề nghiệp. Còn khán giả phải là người tiêu dùng văn hóa thông minh".

Ở động thái liên quan, sau khi các cơ quan chức năng siết chặt tiêu chuẩn nghệ sĩ biểu diễn, nhiều nghệ sĩ đã gỡ bỏ không ít sản phẩm âm nhạc có ca từ phản cảm ra khỏi các nền tảng YouTube, có thể kể như: Pháo, GDucky, B Ray, Binz, Soobin, Hustlang Robber…



