Nỗi lo deepfake trong kỷ nguyên AI bùng nổ

Chỉ cần vài phút với các ứng dụng AI miễn phí, bất kỳ ai cũng có thể nhào nặn ra một video giả mạo khuôn mặt và giọng nói của người khác với độ chân thực đến ngỡ ngàng. Làm sao để mắt thường không bị 'dắt mũi' trước các cuộc gọi lừa đảo? Ranh giới nào giữa một content creator dùng AI để sáng tạo và một kẻ phát tán deepfake độc hại? Hãy cùng Báo Thanh Niên trò chuyện với ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena, để có thêm cách giữ sự tỉnh táo và chủ động trước làn sóng công nghệ này.
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