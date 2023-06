Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo thể lực

Còn HLV đội Hồng Kông Jorn Andersen phát biểu: "Mặc dù thất bại nhưng đội Hồng Kông vẫn làm tôi hài lòng. Màn trình diễn như vậy là không tồi. Tôi đã cân nhắc rất kỹ nhân sự vào sân và những ai được lựa chọn đã thể hiện tốt năng lực của mình. Chỉ hơi tiếc là chúng tôi có cơ hội rất rõ rệt nhưng đã không thể ghi được bàn thắng nào.

Khâu dứt điểm sẽ là điều mà chúng tôi phải xem lại. Tuy nhiên về cơ bản, lối đá pressing tầm cao đã được chúng tôi thực hiện tốt. Tình huống khiến tôi rất bực là trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Cầu thủ của tôi không phạm lỗi trong vòng cấm".



Hoàng Đức đã bật khóc sau chấn thương TED TRẦN TV

Văn Hậu rời sân vì bị đau MINH TÚ

Các phóng viên VN đã có phần hụt hẫng khi không thu nhận được ý kiến phản hồi của HLV Troussier. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển VN trước đội Hồng Kông giúp ông Troussier có khởi đầu thuận lợi về kết quả. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội ở trận này còn nguyên "sạn". Bên cạnh vấn đề lối chơi khi các cầu thủ phối hợp lạc nhịp, không hiểu ý trong phối hợp tấn công, vội vã trong những pha bóng quyết định, đội bóng của ông Troussier còn cho thấy nền tảng thể lực chưa thực sự tốt. Một số cầu thủ phải rời sân vì chấn thương là vấn đề khá đáng lo.

Ngay trong hiệp 1, HLV Troussier đã phải rút hậu vệ Hồ Tấn Tài khỏi sân để thay bằng Trương Tiến Anh, do Tấn Tài bị đau sau tình huống va chạm và thể lực không thực sự sung mãn. Trong hiệp 2, đến lượt Nguyễn Hoàng Đức được cho ra nghỉ, cũng sau một pha vào bóng của cầu thủ đội Hồng Kông. Đến gần cuối trận, đến lượt Đoàn Văn Hậu bị đau khiến các bác sĩ phải vào sân chăm sóc. Bác sĩ muốn anh rời sân bằng cáng nhưng Hậu tự đi được ra ngoài, lộ rõ vẻ đau đớn. Sau trận, Trương Tiến Anh bị ngất do sốc nhiệt, mất nước, mất điện giải nên được đưa đi cấp cứu. Rất may, khi đưa vào bệnh viện, anh đã tỉnh táo trở lại chứ không bị đột quỵ. Anh đã xuất viện ngay tối qua.

Trương Tiến Anh (trái)





Việc các cầu thủ chấn thương, hay đuối sức ở một số tình huống tranh chấp, va chạm cho thấy nỗi lo thể lực của đội tuyển VN. Trước trận đấu này, ông Troussier đã không có sự phục vụ của Nguyễn Tiến Linh, Triệu Việt Hưng, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy đều do chấn thương. Thể lực cùng khả năng thích ứng với thời tiết nóng bức sẽ là vấn đề HLV người Pháp cùng ban huấn luyện đội tuyển VN phải lưu tâm ở những trận đấu tiếp theo. Bởi để cạnh tranh ở những giải đấu quyết liệt và căng thẳng như vòng loại World Cup 2026 hay Asian Cup 2023, đội tuyển VN cần nền tảng thể lực sung mãn hơn.