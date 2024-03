Nới lỏng quy định được mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước cho biết gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua NƠXH, nhà ở công nhân, đến nay mới giải ngân được hơn 500 tỉ đồng. Hiện có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng này với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỉ đồng. Nguyên nhân khiến kết quả giải ngân thấp là do phần lớn các dự án được công bố mới đang ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục, bắt đầu triển khai..., chưa đủ điều kiện mở bán sản phẩm nên số lượng khách hàng vay vốn mua nhà chưa nhiều. Bên cạnh đó, nguồn cung NƠXH còn hạn chế; một số dự án thuộc danh mục được công bố nhưng chủ đầu tư không có nhu cầu vay vốn (do đã hoàn thành hoặc đã vay vốn từ các nguồn khác); Khách hàng không đáp ứng tiêu chuẩn đối tượng được hỗ trợ LS… Trên thực tế, LS của chương trình tín dụng này được quy định thấp hơn 1,5 - 2% so với mức LS cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ nhưng vẫn bị "chê" quá cao. Hiện LS cho vay áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 là 8%/năm đối với chủ đầu tư và 7,5% đối với người mua nhà.