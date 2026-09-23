20 giờ thứ tư, ngày 23.9.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những thắc mắc về nguyên nhân gây nổi mẩn, phát ban; cách phân biệt dị ứng, bệnh da liễu với các bệnh truyền nhiễm và dấu hiệu cần đi khám sớm.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Da liễu

TS-BS Lê Xuân Luật, Khoa Nội tổng hợp

BS.CKII Nguyễn Thị Thùy Ninh, Khoa Nội tổng hợp

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