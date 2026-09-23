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    Live Nổi mẩn, phát ban khi giao mùa: Dị ứng, bệnh da liễu hay nhiễm virus?

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Nổi mẩn, phát ban khi giao mùa có thể do dị ứng, bệnh da liễu hoặc virus. Nhận biết đúng nguyên nhân giúp người bệnh xử trí phù hợp, tránh chủ quan hoặc bỏ sót bệnh.

    20 giờ thứ tư, ngày 23.9.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những thắc mắc về nguyên nhân gây nổi mẩn, phát ban; cách phân biệt dị ứng, bệnh da liễu với các bệnh truyền nhiễm và dấu hiệu cần đi khám sớm.

    • BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Da liễu
    • TS-BS Lê Xuân Luật, Khoa Nội tổng hợp
    • BS.CKII Nguyễn Thị Thùy Ninh, Khoa Nội tổng hợp

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh, Thai sản Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy; Tâm Anh Hospital; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh,VNVC, VTV; Tiktok:Báo Thanh Niên, BVĐK Tâm Anh, cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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