Nơi mùa xuân chạm vào từng giác quan

Không gian rực rỡ sắc xuân tại Puppy Farm ẢNH: LÂM VIÊN

Trên khu đất rộng hơn 4 ha, nơi những rừng thông già còn vương sương sớm, mùa xuân không chỉ hiện diện qua sắc hoa mà còn lan tỏa trong từng trải nghiệm, từng nhịp vui sống chậm rãi, an yên.

Mùa xuân đánh thức những sắc màu ấm áp

Đà Lạt vào xuân vốn đã dịu dàng. Nhưng tại Puppy Farm, mùa xuân được "đánh thức" bằng một bảng màu rực rỡ và tinh tế hơn. Nếu mùa đông trước đó, du khách từng ngỡ ngàng trước "Làng tuyết mùa đông" - một lát cắt châu Âu lạ lẫm giữa phố núi, thì xuân Bính Ngọ lại đưa ta trở về với những giá trị thân quen, ấm áp và rất Việt.

Không gian rực rỡ sắc xuân tại Puppy Farm ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng chục cây hoa đào bung nở sắc hồng tươi, cánh mỏng manh trong gió cao nguyên, đan xen cùng hơn 500 chậu cúc vàng được bày trí hài hòa khắp không gian. Những gam màu rực rỡ ấy không ồn ào mà đủ để làm bừng sáng cả khu đồi thông, gợi cảm giác đoàn viên, sum vầy - thứ cảm xúc rất riêng của những ngày tết.

Không gian rực rỡ sắc xuân tại Puppy Farm ẢNH: LÂM VIÊN

Giữa không gian ấy, các tiểu cảnh xuân, tết truyền thống được chăm chút kỹ lưỡng: từ cổng xuân, lối đi tre nứa, đến những góc nhỏ gợi nhớ làng quê Bắc bộ hay miền Trung đầy nắng gió. Du khách dừng lại thật lâu để chụp ảnh, nhưng cũng để hít hà hương xuân đang lan nhẹ trong không khí se lạnh của Đà Lạt.

Xe trượt cỏ song hành cùng phao trượt ở Puppy Farm ẢNH: LÂM VIÊN

Nơi những sinh linh bé nhỏ mang lại niềm vui lớn

Giữ vai trò "linh hồn" của Puppy Farm vẫn là thế giới thú cưng phong phú và thân thiện. Khu nuôi cún cưng quy tụ hàng chục giống chó nổi tiếng như Husky, Corgi, Alaska… với bộ lông dày, ánh mắt hiền lành, luôn quấn quýt bên du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tiếng cười trong trẻo vang lên khi các em lần đầu được vuốt ve, ôm ấp những người bạn bốn chân đáng yêu.

Du khách bên khu nuôi thú lạ ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ có cún cưng, Puppy Farm còn là "ngôi nhà chung" của nhiều loài thú lạ, tạo nên một thế giới gần gũi với thiên nhiên. Những chú ngựa lùn Pony lon ton trên thảm cỏ, lạc đà Alpaca với dáng vẻ hài hước, hay dê Mini silky lông dài mềm mượt… tất cả mang đến sự tò mò, thích thú cho du khách.

Khu Raccoon Puppy Farm ẢNH: LÂM VIÊN

Đặc biệt, Capybara - loài gặm nhấm lớn nhất thế giới - trở thành "nhân vật chính" trong rất nhiều khung hình. Với vẻ ngoài điềm tĩnh, thân thiện, Capybara được giới trẻ ưu ái gọi vui là "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao", bởi dường như chú luôn hòa nhã với mọi loài và mọi người. Giữa nhịp sống gấp gáp, khoảnh khắc ngắm nhìn những sinh linh hiền hòa ấy cũng đủ khiến lòng người dịu lại.

Lạc bước giữa khu vườn nhiệt đới và những trải nghiệm xanh

Một trong những điểm nhấn tạo nên chiều sâu cho Puppy Farm chính là Vườn Nhiệt đới (Tropical Garden) - không gian xanh mát, nơi thiên nhiên được sắp đặt như thể vốn dĩ nó đã ở đó từ rất lâu. Khu vườn được trồng theo cấu trúc phân tầng, từ thấp đến cao, với sự đan xen của cây lá rộng, cây lá kim, cây thân thảo và dây leo, tạo cảm giác như đang bước vào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Khu vườn xương rồng ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng trăm cây dương xỉ Úc xòe tán mềm mại, cây cà na Ấn Độ, tổ quạ, đuôi phụng, cọ và những mảng kiểng lá bản lớn tạo nên phông nền xanh mướt. Xen kẽ là những loài cây có hoa, lá màu đỏ, cam, vàng, tím, khiến khu vườn trở nên sinh động và đầy sức sống. Hệ thống phun tưới tự động, phun sương mờ ảo cùng những hồ nước, khe suối róc rách tạo nên không gian mát lạnh, lãng mạn - nơi du khách dễ dàng tìm thấy những khoảnh khắc "sống chậm" hiếm hoi.

Khu vườn nhiệt đới ẢNH: LÂM VIÊN

Với những du khách yêu thích nhịp sống nhẹ nhàng hơn, việc ngồi dưới rừng thông, nhâm nhi tách trà nóng, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh đồi hoa và đường trượt uốn lượn cũng là một cách tận hưởng mùa xuân rất Đà Lạt.

Tìm cảm giác mạnh trên các đường đua

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, Puppy Farm còn mang đến những trải nghiệm vận động đầy cảm xúc. Hệ thống phao trượt và xe trượt cỏ dài 170 m uốn mình từ sườn đồi thông xuống cánh đồng hoa phía dưới, tạo nên hành trình vừa mạo hiểm vừa nên thơ. Tiếng gió rít bên tai, màu hoa loang nhanh trong tầm mắt, cảm giác bứt khỏi mặt đất trong chốc lát - tất cả khiến người ta như được "trở lại tuổi thơ".

Ở khu vực khác của Puppy Farm, đường đua Go-Kart tốc độ cao mang đến sắc thái hoàn toàn khác. Những vòng cua chuyên nghiệp, mặt đường rộng và mượt cho phép hàng chục xe vận hành cùng lúc, tạo nên không khí sôi động, trẻ trung - như một nhịp điệu hiện đại xen giữa không gian xanh.

Đường đua với hơn 100 chiếc, có cpả xe đơn và xe đôi, cho phép nhiều người tham gia cùng lúc (30-40 xe/lượt) phù hợp cho cả gia đình, các nhóm bạn trẻ. Go-Kart tốc độ cao mang đến trải nghiệm bứt tốc cảm giác mạnh và kịch tính.

Trải nghiệm vườn cà chua cherry, vườn dâu công nghệ cao

Bên cạnh đó, khu nông nghiệp công nghệ cao mở ra một trải nghiệm rất "Đà Lạt". Du khách được hướng dẫn tham quan những giàn dâu tây trĩu quả, vườn cà chua cherry đủ sắc màu, dưa pepino và nhiều loại nông sản khác. Việc tự tay hái những quả dâu chín đỏ, cắt những chùm cà chua căng mọng không chỉ là trải nghiệm thú vị, mà còn là cách để du khách cảm nhận rõ hơn giá trị của nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Vườn cà chua Cherry ẢNH: LÂM VIÊN

Chuyến đi khép lại bằng những khu vườn hoa xương rồng, vườn bí đa dạng hình dáng, màu sắc, cùng không gian trưng bày các sản phẩm chế biến từ nông sản và đồ thủ công mỹ nghệ do nghệ nhân Đà Lạt thực hiện. Những món quà nhỏ mang về không chỉ là vật kỷ niệm, mà còn là chút hương vị xuân của cao nguyên.

Giữa mùa xuân Bính Ngọ, Puppy Farm - Nông Trại Cún Đà Lạt không chỉ là điểm đến vui chơi, mà còn là nơi để con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, với những niềm vui giản dị. Ở đó, mùa xuân không ồn ào, không vội vã, mà lặng lẽ thấm vào từng bước chân, từng nụ cười - đủ để người ta muốn quay lại, khi lòng cần một khoảng xanh để nghỉ ngơi.