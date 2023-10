Nơi nào TP.HCM có nhiều phường không đủ trường tiểu học công lập nhất?

Học sinh Trường tiểu học Rạch Già, H.Bình Chánh trong ngày khánh thành trường 5.9.2023 NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM vừa có quyết định số 4692 công nhận danh sách địa bàn không đủ trường tiểu học công lập tại TP.HCM.



Kèm theo quyết định là danh sách 147 phường, xã, thị trấn không đủ trưởng tiểu học công lập tại TP.HCM trong năm học này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13.10.2023, áp dụng cho năm học 2023-2024.

Theo quyết định trên, Q.1 có 4 phường không đủ trường tiểu học công lập cho học sinh trên địa bàn. Đó là các phường Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Đa Kao.

Q.10 có 10 phường không đủ trường tiểu học công lập, đó là các phường 8, 10, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15. Đáng chú ý, P.9, Q.10 có tỷ lệ dân số trên phòng học là 139,1 học sinh/phòng học. Trong khi định mức học sinh/lớp theo tiêu chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT về điều lệ trường tiểu học chỉ là 35 học sinh/phòng học.

Nhiều phường ở TP.HCM không đủ trường tiểu học công lập NHẬT THỊNH

Q.12 cũng là quận có 10 phường không đủ trường tiểu học công lập. Trong đó có nhiều phường có tỷ lệ số dân số trên phòng học ở mức rất cao như phường Thạnh Xuân là 112 học sinh/phòng học; phường Thạnh Lộc 151,9 học sinh/phòng học; P.Tân Chánh Hiệp 138,6 học sinh/phòng học; P.Tân Thới Hiệp 115,2 học sinh/phòng học…

Trong danh sách của UBND TP.HCM, Q.Tân Bình có 15 phường không đủ trường tiểu học công lập; Q.Bình Tân có 9 phường; Q.Tân Phú có 11 phường…

Còn TP.Thủ Đức (TP.HCM) có tất cả 33 phường không có đủ trường tiểu học công lập theo tiêu chí. Các phường trong danh sách như An Lợi Đông, Thủ Thiêm, Cát Lái, An Khánh, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi…

Như vậy, TP.Thủ Đức là địa phương có nhiều phường không đủ trường tiểu học công lập nhất theo các tiêu chí của thành phố.

Nhiều phường, xã, thị trấn có tỷ lệ dân số độ tuổi cấp tiểu học/phòng học rất cao NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, toàn thành phố có Q.3, Q.5, Q.Phú Nhuận, H.Cần Giờ không có phường, xã, thị trấn nào trong danh sách trên. Tương ứng với việc 4 quận, huyện trên không có phường, xã, thị trấn nào thỏa mãn một trong hai tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 05 năm 2023 của HĐND TP.HCM về việc không đủ trường tiểu học công lập.

Quyết định của TP.HCM về công nhân danh sách địa bàn không đủ trường tiểu học công lập tại TP.HCM năm học 2023-2024 căn cứ theo Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Quyết định này cũng căn cứ theo Nghị quyết số 05 năm 2023 của HĐND TP.HCM quy định tiêu chí xác định địa bàn không đủ trưởng tiểu học công lập tại TP.HCM để hỗ trợ học phí.