Nơi ông Trump ghé thăm ở Bắc Kinh có gì đặc biệt?
TT Phát triển Nội dung số
14/05/2026 13:31 GMT+7

Trong khi ông Trump lên đường đến Trung Quốc để tham dự các cuộc đàm phán quan trọng, Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ sẽ tham quan Thiên Đàn ở Bắc Kinh cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14.5. Đây là một quần thể kiến trúc hoàng gia rộng lớn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Thiên Đàn ở Bắc Kinh hôm 14.5.

Đây từng là trung tâm tế lễ của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các nghi lễ tế vị thần của trời là Hạo Thiên Thượng đế.

Nhà sử học Lars Ulrik Thom, người sáng lập một công ty du lịch ở Bắc Kinh, cho biết địa điểm hoàng gia này mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

"Nơi này rất quan trọng đối với hoàng đế Trung Quốc vì đây là nơi ông nhận được thiên mệnh, quyền cai trị đất nước", ông Lars Ulrik Thom cho hay.

Đây là lần đầu tiên ông Trump đến Trung Quốc kể từ năm 2017 để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với ông Tập.

Các sĩ quan cảnh sát đứng gác tại một trạm kiểm soát ở Thiên Đàn trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: REUTERS

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra, sự ngờ vực gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Nhưng ngôi đền, được xây dựng vào năm 1420, cho thấy lịch sử kết nối lâu dài giữa hai bên.

Ông Lars Ulrik Thom cho biết: "Khi công trình phía sau tôi bị cháy rụi vào cuối những năm 1800, người Trung Quốc không thể tìm thấy những thân cây đủ cao để xây dựng lại. Vậy thì họ đã đi đâu? Họ đã đến Oregon, ở Mỹ. Và ở Oregon, người ta đã tìm thấy cây gỗ đỏ".

Tuần này, ông Trump sẽ rất muốn đạt được một số thắng lợi về kinh tế và vực dậy tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran.

Đối với ông, chuyến đi đến Thiên Đàn, nơi từng tổ chức tế lễ để cầu nguyện cho mùa màng bội thu, có thể mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó:

Nhà lãnh đạo Mỹ cần Trung Quốc mua thêm đậu nành, ngũ cốc và thịt từ nông dân Mỹ, là nhóm cử tri quan trọng của ông, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trung Quốc là thị trường hàng đầu của nông dân Mỹ.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, và sử dụng điều này như một đòn bẩy mạnh mẽ chống lại thuế quan của ông Trump.

Trong khi đó, đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, di tích được UNESCO công nhận này có thể mang lại nhiều ý nghĩa hơn là một danh lam thắng cảnh thông thường.

"Đây là một bối cảnh rất tốt để nói với Tổng thống Donald Trump và với cả thế giới rằng Trung Quốc đang hiện diện và đã hiện diện ở đây hàng nghìn năm nay". nhà sử học Lars Ulrik Thom nhận định.

Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm nhà nước đến Trung Quốc

Chiều tối 13.5, chuyên cơ Không lực Một đã đáp xuống sân bay tại Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, chuyến công du đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc sau gần 10 năm.

