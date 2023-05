Nơi rẻ nhất để mua nhà ở Mỹ

Illinois là bang có giá nhà trung bình rẻ nhất nước Mỹ năm 2022 REUTERS

Công ty bất động sản Studio City (California) đã sử dụng cơ sở dữ liệu do Zillow thu thập được trên toàn quốc để lập danh sách những tiểu bang có giá nhà rẻ nhất nước Mỹ trong năm 2022.



Những tiểu bang có giá nhà rẻ

Báo The Hill hôm 27.4 dẫn lời nhà môi giới bất động sản Tony Mariotti của Studio City cho biết giá nhà ở Mỹ bắt đầu tăng từ tháng 2, và viễn cảnh mua nhà với mức giá phù hợp sẽ là điều xa vời cho những người muốn sở hữu nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, may mắn là vẫn có những tiểu bang có thể mua được nhà giá rẻ, chẳng hạn như vùng Trung Tây.

Nhà ở bang Illinois có giá rẻ nhất, với trung bình 133.750 USD là có thể mua được nhà. Nếu vẫn chưa đủ tiền, người mua có thể cân nhắc Galesburg, thành phố có giá nhà rẻ nhất Illinois, với mức giá 90.000 USD/ngôi nhà. Trong khi đó, giá nhà Chicago, thành phố đắt đỏ nhất tiểu bang, là 282.750 USD. Bang Ohio và Oklahoma xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách nhà giá rẻ, với mức giá trung bình lần lượt là 155.000 USD và 175.063 USD.

Với số tiền dưới 200.000 USD, người mua cũng có thể cân nhắc các bang Michigan, Missouri, Indiana, Arkansas, Tây Virginia và New York. Trong khi đó, giá nhà ở Alabama là tròn con số này. Còn theo Đài KTLA 5, đối với những người yêu thích bang California, nơi có đông đảo dân số người gốc Việt, số liệu của Zillow cho phép tìm ra 5 thành phố rẻ nhất trên toàn tiểu bang. Với mức giá trung bình dưới 350.000 USD, người mua có thể cân nhắc TP.Oildale, TP.Porterville, TP.Delano, TP.Tulare và TP.Calexico. Để dễ so sánh, giá nhà ở TP.Los Angeles cùng tiểu bang là khoảng 1,1 triệu USD.

Nên dưỡng lão ở tiểu bang nào?

Bên cạnh đó, một báo cáo khác cũng cung cấp danh sách những bang phù hợp cho người Mỹ dưỡng lão, dựa vào giá nhà, giá cả sinh hoạt, tiền thuế. Theo Seniorly, website dành cho người cao tuổi ở Mỹ, nhóm các bang Wyoming, Utah, Montana và Idaho nằm trong 4 hạng đầu tiên trên danh sách phù hợp nhất về khoản tài chính cho những người về hưu. Nếu những địa điểm trên có vẻ lạnh lẽo, người Mỹ có thể cân nhắc một số bang ấm áp hơn mà vẫn xếp hạng cao nếu dựa trên túi tiền của họ: Virginia (thứ 5 trên danh sách), New Mexico (7), Tennessee (10), Georgia (12) và Nam Carolina (15).

Lối vào công viên quốc gia Grand Teton của bang Wyoming REUTERS

Theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ, hơn 200.000 người đã chuyển đến những tiểu bang khác để dưỡng lão trong năm 2022. Những bang được chọn nhiều nhất lần lượt là Florida, Bắc Carolina, Michigan, Arizona và Georgia. Báo cáo của Seniorly chủ yếu tập trung vào các yếu tố tài chính và không tính đến lối sống hoặc khí hậu. Vì thế, những bang tiếp nhận nhiều di dân cao niên cũng không đồng nghĩa với yếu tố tài chính phù hợp.

Bang Florida xếp hạng 43 trong danh sách về khả năng chi trả. Đây là bang có chi phí y tế khác con, hóa đơn tiền điện trung bình khoảng 130 USD, trong khi tiền điện ở Wyoming chỉ trả khoảng 97 USD/tháng cho mỗi hộ gia đình. Và khoảng 11% dân số cao niên ở Florida sống trong cảnh nghèo đói, cao hơn hẳn so với đa số những bang khác.

Trong khi đó, năm trong số 10 bang có mức sống phải chăng nhất, lần lượt là Wyoming, Idaho, Colorado, Delaware và Tennessee, cũng nằm trong danh sách các bang có mức thuế dễ chịu nhất, theo phân tích của công ty truyền thông Kiplinger (trụ sở Washington D.C).

Những ngôi nhà mới xây ở Florida vào tháng 5.2021 REUTERS

Nhóm những bang đắt đỏ đối với người Mỹ về hưu đều tập trung ở hai bờ Tây và Đông của Mỹ: Massachusetts, New York, Connecticut, New Jersey và California. Chi phí sinh hoạt ở nhóm tiểu bang này cao hơn hẳn so với những bang khác, và chỉ có California được xem có mức thuế thân thiện với người tiêu dùng.

Những bang có giá nhà đắt nhất ở Mỹ Theo báo The Hill dẫn số liệu của công ty môi giới nhà Studio City (bang California), tổng cộng 8 bang và vùng thủ đô Washington, D.C. nằm trong danh sách có giá nhà cao nhất nước, với giá bán trung bình từ 400.000 USD hoặc cao hơn trong năm 2022. Nếu giá nhà ở bang Oregon vào khoảng 400.000 USD, những bang như Washington, Nevada, Montana và vùng thủ đô Washington D.C. giao dịch với mức giá từ 402.900 đến 487.500 USD. Ba hạng đầu thuộc về các bang California, Colorado và Hawaii, lần lượt có giá 537.000 USD, 537.125 USD và 805.775 USD. Ở mỗi tiểu bang, giá nhà cũng khác nhau tùy theo khu vực địa lý. Chẳng hạn giá nhà ở Red Bluff, thành phố rẻ nhất California, là 320.000 USD, trong khi cần đến trung bình 1,37 triệu USD nếu muốn mua nhà ở TP.San Jose năm ngoái.