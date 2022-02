Nội thất Hòa Phát nay là The One: Liệu có kế thừa được giá trị cũ?

Giá trị hữu hình

Từ khi thành lập vào năm 1995 đến nay, sau gần 3 thập kỷ phát triển, Nội thất Hòa Phát đã từng bước khẳng định vị thế của một nhà sản xuất nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo không gian lý tưởng, thương hiệu luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Sự đa dạng về sản phẩm và dẫn đầu về chất lượng trong nhiều năm đã giúp Nội thất Hòa Phát trở thành lựa chọn cho nhiều công trình, văn phòng, bệnh viện, và các gia đình Việt khắp ba miền. Một số công trình tiêu biểu đã tin tưởng và sử dụng Nội thất Hòa Phát là tòa nhà Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Techcombank, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Trường Đại học Luật…

Đổi tên thành Nội thất The One, thương hiệu mới không chỉ kế thừa công nghệ hiện đại của Nội thất Hòa Phát, mà còn tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong ngành nội thất văn phòng Việt Nam và mở rộng thị phần trên trường quốc tế. Bằng sự nỗ lực không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm chất lượng, thương hiệu đã ra mắt bộ sưu tập mới Leader - bộ sưu tập các sản phẩm văn phòng dành cho người dẫn đầu. Được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung và ưu thế vượt trội về tính năng, sản phẩm nội thất thuộc dòng "Leader" chắc chắn sẽ chinh phục được sự yêu thích của khách hàng và trở thành lựa chọn của các văn phòng hiện đại, sáng tạo trong năm 2022.

Giá trị vô hình

Bộ nhận diện của thương hiệu mới Nội thất The One được lấy cảm hứng từ ánh sáng của ngọn hải đăng như một lời khẳng định sẽ viết tiếp hành trình vẻ vang của Nội thất Hòa Phát. Bên cạnh đó, với slogan “Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn”, Nội thất The One cam kết tiếp tục là người đồng hành tin cậy của các đối tác, đại lý, cùng tạo ra những giá trị bền vững, góp phần xây dựng không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại cho tiêu dùng Việt Nam và trong khu vực.

Không chỉ vậy, Nội thất The One sẽ giữ vẹn nguyên tinh thần cống hiến và tận tâm vì khách hàng, phù hợp với phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trọng tâm” được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập. Nội thất The One kỳ vọng rằng mỗi khách hàng bước vào các cửa hàng đại lý chính thức của thương hiệu sẽ có những trải nghiệm hoàn hảo và hài lòng tuyệt đối về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ.





Đóng góp vào thành quả của Nội thất Hòa Phát gần 30 năm qua không thể không nhắc đến sự nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Hòa Phát, những người luôn làm việc với tinh thần học hỏi cao độ, không ngại gian khó, biến ý chí thành sức mạnh và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trong tương lai, Nội thất The One sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy thế mạnh của bản thân và xây dựng một tập thể đoàn kết. Bên cạnh đó, công ty sẽ thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về thị trường, xu hướng và nhu cầu người tiêu dùng để thúc đẩy sự phát triển của CBCNV và kịp thời hỗ trợ cho mỗi nhân sự trong hành trình xây dựng sự nghiệp tại Nội thất The One.

Từ sức trẻ, sự sáng tạo và nền tảng giá trị lâu bền, Nội thất The One cùng đội ngũ nhân sự sẽ luôn đổi mới nhằm tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng đến khách hàng, góp phần kiến tạo không gian sống và làm việc hiện đại cho người tiêu dùng.