Nơi triển khai những dự án trọng điểm để Gia Lai cất cánh

"Nhạc trưởng" hạ tầng

Những công trình, dự án do Ban QLDA Gia Lai làm chủ đầu tư hoặc trực tiếp quản lý đã và đang góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng, tạo động lực phát triển mới cho Gia Lai, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Gia Lai (mới) được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ). Từ đó, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, phát huy lợi thế liên hoàn giữa rừng và biển, giữa Tây nguyên và duyên hải.

Ban QLDA Gia Lai là chủ đầu tư 2 dự án thành phần dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với tổng chiều dài khoảng 90 km, tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, Gia Lai chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong chiến lược phát triển dài hạn, tỉnh kiên định quan điểm xem giao thông là "mạch máu" của nền kinh tế, phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng những quyết sách mạnh mẽ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn, trong đó Ban QLDA Gia Lai giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện.

Một trong những thách thức lớn nhất của các dự án hạ tầng là công tác giải phóng mặt bằng. Với phương châm đặt lợi ích và đời sống người dân lên hàng đầu, tỉnh đặc biệt quan tâm đến nơi ăn, chốn ở của các hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Trong quá trình đó, Ban QLDA không chỉ thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành chức năng để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận xã hội. Nhờ "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", nhiều dự án giao thông đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại diện mạo hạ tầng mới cho địa phương.

Trong năm 2025, Ban QLDA Gia Lai được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 56 dự án ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dấu ấn rõ nét trong vai trò điều hành của Ban là dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Đề Gi, dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.262 tỉ đồng. Tuyến đường không chỉ làm thay đổi căn bản diện mạo vùng ven biển mà còn mở ra không gian phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, qua đó tạo sinh kế và động lực tăng trưởng cho khu vực.

Mở lối không gian phát triển

Không chỉ tập trung vào trục ven biển, Ban QLDA Gia Lai còn được giao quản lý, triển khai nhiều dự án nội thị và liên vùng quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đồng bộ, kết nối hiệu quả các khu vực trong tỉnh và liên tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều công trình giao thông quy mô lớn. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, được xem là bước đột phá chiến lược về hạ tầng, tăng cường kết nối giữa duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Tại dự án này, Ban QLDA Gia Lai là chủ đầu tư hai dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 90 km, tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng. Tuyến cao tốc được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics và vận tải biển, đặc biệt có ý nghĩa trong việc mở rộng không gian phát triển của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập.

Ban QLDA Gia Lai đang khẳng định vai trò “nhạc trưởng” trong lĩnh vực hạ tầng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Một minh chứng khác cho năng lực quản lý, điều hành của Ban QLDA Gia Lai là dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028, được xác định là công trình hàng không cấp I, đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết tình trạng quá tải của sân bay hiện hữu.

Trên công trường, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư cùng trên 500 phương tiện, thiết bị được huy động; sáu mũi thi công triển khai đồng loạt với cường độ cao. Theo Ban QLDA Gia Lai, trong tổng mức đầu tư của dự án, chi phí xây lắp chiếm hơn 2.100 tỉ đồng, phần còn lại dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Gói thầu xây lắp chính trị giá gần 1.960 tỉ đồng do Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO thực hiện.

Cảng hàng không Phù Cát giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của khu vực. Đường cất hạ cánh số 2 sau khi hoàn thành sẽ giúp sân bay nâng cao năng lực khai thác, tiếp nhận tàu bay Code C và tiến tới Code E khi có nhu cầu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hàng không và kinh tế vùng.

Thực tiễn triển khai hàng loạt dự án trọng điểm cho thấy, Ban Gia Lai đang khẳng định vai trò "nhạc trưởng" trong lĩnh vực hạ tầng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, tạo đà để Gia Lai bứt phá, cất cánh trong giai đoạn mới.

Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch quy mô lớn đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để Gia Lai bứt phá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Lưu Nhất Phong, Ban QLDA Gia Lai cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm. Trong năm 2025, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư 56 dự án (trong đó có 6 dự án thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng, 50 dự án đang triển khai xây dựng và chuẩn bị đầu tư).

Theo ông Phong, trong những năm qua, Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà nói riêng và khu vực nói chung.

"Trong thời gian tới, Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động cùng với các đơn vị có liên quan để từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, những cung đường huyết mạch hình thành sẽ là điều kiện tốt để mở rộng quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai", ông Phong nói.