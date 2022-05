Với việc chấp nhận đề nghị của giới quân sự Mỹ đưa binh lính nước này trở lại đồn trú thường xuyên ở Somalia, Tổng thống Joe Biden đã lật ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump hồi năm 2020 về triệt thoái hết binh lính Mỹ ra khỏi Somalia và chấm dứt hoàn toàn mọi can thiệp quân sự, an ninh của Mỹ ở Somalia.

Sự can thiệp này trong thực chất là nỗi ám ảnh đối với Mỹ nhiều hơn là thành công. Quyết định trên của ông Biden cho thấy Mỹ vừa không thể dứt ra được khủng hoảng chính trị an ninh và diễn biến tình hình ở Somalia lẫn châu Phi, vừa chưa giải quyết được cơ bản vấn đề bị thách thức an ninh bởi các lực lượng và phần tử Hồi giáo cực đoan sử dụng các quốc gia xung quanh Somalia làm vùng đất thánh để tiếp tục hoạt động khủng bố.





Ông Biden cũng trong tình trạng nói trước bước không qua. Ông nhiều lần tuyên cáo rút hết quân đội Mỹ ra khỏi các cuộc xung đột vũ trang bên ngoài lãnh thổ Mỹ rồi đã thực hiện ở Afghanistan và Iraq, nhưng rồi chính ông đã lại đưa thêm binh lính Mỹ đến châu Âu và bây giờ trở lại Somalia.

Ông Biden chơi con bài triển khai quân đội Mỹ ở nước ngoài vào thời điểm hiện tại vì vừa phải lại vừa muốn. Chiến sự ở Ukraine đã buộc ông Biden phải điều động thêm lực lượng đến châu Âu để trấn an các đồng minh, răn đe Nga và thống nhất nội bộ phương Tây. Ông Biden đưa lính Mỹ trở lại Somalia để đối phó các lực lượng và phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa an ninh Mỹ. Ông Biden giờ còn muốn sử dụng quân đội Mỹ để đề cao vai trò chính trị an ninh thế giới và xác lập ảnh hưởng lãnh đạo, dẫn dắt khối phương Tây và đồng minh.