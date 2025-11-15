Nơi 'ươm mầm' sư phạm tiên phong giữa lòng đại học

Trường thực hành thế hệ mới

Tiền thân là Trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức, Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM (THTH ĐHSP) tái thành lập từ năm 1999, dưới sự quản lý của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Điều đó tạo nên sự khác biệt: nghề dạy học được thực hành như một nghề khoa học. Thầy cô tại đây phần lớn là các thủ khoa, á khoa các ngành sư phạm, với sức trẻ, năng động, nhiệt huyết. Bên cạnh đó là đội ngũ sư phạm giàu kinh nghiệm và giảng viên đến từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sự kết hợp này tạo ra môi trường học tập - nơi lý thuyết giáo dục không nằm trên giấy, mà được thử nghiệm, tinh chỉnh và lan tỏa tri thức.

Cô hiệu trưởng cùng các em học sinh trong chương trình tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 “Café sáng cùng Nhà J” ẢNH: CLB BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THTH ĐHSP

Năm 2022, Trường THTH ĐHSP là một trong những đơn vị đầu tiên của TP.HCM triển khai mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trong khối công lập gắn với đại học. Nhà trường đã chọn đi sâu vào cốt lõi sư phạm. Đó là sự đổi mới phương pháp dạy học dựa trên nghiên cứu; đánh giá theo năng lực, hồ sơ học tập, sản phẩm thực hành; khuyến khích sáng tạo thông qua AI và STEAM; kết nối đại học - xã hội - doanh nghiệp sáng tạo. Có thể nói, mô hình này là minh chứng cho một "ngôi trường thực hành thế hệ mới": không chỉ rèn học sinh, mà còn ươm mầm cho các thế hệ giáo viên tương lai trong cả nước.

"Chúng tôi tin rằng sư phạm không chỉ là truyền thụ, mà là dẫn dắt - giúp học sinh tự kiến tạo tri thức và trưởng thành nhân cách", cô Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Chất lượng thật - sáng tạo thật - kết quả thật

Điểm đặc biệt ở THTH ĐHSP là quan điểm "dạy thật - học thật - kết quả thật". Sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM và thành tích học sinh giỏi các cấp chỉ là phần nổi. Điều quan trọng hơn là văn hóa học thuật và nhân văn thể hiện qua các lớp học dự án, khoa học giáo dục ứng dụng; mô hình cố vấn - tham vấn học đường "Your Mate", các CLB học thuật và nghệ thuật đa dạng, nhiều hoạt động cộng đồng, tâm lý học đường, truyền thông trường học,… và không thể thiếu chuyển đổi số với hệ sinh thái học liệu và thiết bị dạy học hiện đại.

Hoạt động trải nghiệm Lễ hội mùa xuân “Sắc màu văn hóa dân tộc” ẢNH: CLB BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THTH ĐHSP

Ở đây, mỗi học sinh đều được xem là một cá thể độc đáo. Từ học sinh say mê nghiên cứu AI, em yêu văn học nghệ thuật, đến những bạn cần hỗ trợ tinh thần - các em đều tìm thấy cộng đồng để lớn lên.

Anh P.N.M, một phụ huynh chia sẻ: "Tôi chọn trường không phải vì điểm số, mà vì cách các thầy cô giúp con tôi trở thành người nhân hậu và biết tự tin vào khả năng của mình".

Hành trình phía trước: Giáo dục hạnh phúc - phát triển bền vững

Khi được hỏi điều gì là cốt lõi nhất? Các thầy, cô không nói về bảng thành tích hay mô hình, mà họ nói về niềm vui đến trường: "Mỗi ngày đến trường phải là một ngày đáng sống. Nếu học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng, được khích lệ, thì những giá trị lớn hơn - tri thức, sáng tạo, trách nhiệm sẽ nảy nở tự nhiên", cô Trần Thị Hiền chia sẻ.

Trong thời đại mà giáo dục đứng trước yêu cầu chuyển đổi số, thay đổi phương pháp và thích ứng xã hội số, Trường THTH ĐHSP âm thầm nhưng bền bỉ giữ vững bản sắc: Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn - Tiên phong - Hội nhập.

25 năm, từ một cơ sở thực nghiệm nhỏ, ngôi trường này đang trở thành điểm tựa của hệ sinh thái sư phạm Việt Nam, nơi kiến tạo mô hình giáo dục mới: hiện đại, nhân văn và bền vững.

Hành trình ấy, có lẽ được thể hiện rõ nhất qua ánh mắt tự tin của từng học sinh bước ra khỏi lớp học, mang theo tri thức, lòng tử tế và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.