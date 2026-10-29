Nokia 6300 đời cũ bất ngờ chạy được ChatGPT

Người dùng @EmirKarsiyakali trên mạng xã hội X vừa chia sẻ một ứng dụng mang tên 'Aikon' (cách viết đảo ngược của từ 'Nokia') cho phép đưa các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại lên những dòng điện thoại phím bấm đời cũ. Công cụ này giúp người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với ChatGPT, Gemini, Claude và Grok ngay trên phần cứng cổ điển vốn chỉ chạy các ứng dụng nền tảng Java.

ChatGPT đổ bộ điện thoại Nokia 'cục gạch' qua ứng dụng Aikon

Ứng dụng ban đầu được xây dựng riêng cho mẫu máy Nokia 6300 ra mắt từ đầu năm 2007 và hiện mới chỉ được thử nghiệm trên các dòng điện thoại chạy hệ điều hành Nokia Series 40 và Series 60. Ở thời điểm xuất xưởng gần hai thập kỷ trước, Nokia 6300 hoàn toàn không có màn hình cảm ứng hay kết nối Wi-Fi mà phụ thuộc hoàn toàn vào mạng 2G, khiến việc đưa các tính năng tân tiến của năm 2026 lên thiết bị này trở thành một thử nghiệm công nghệ đầy bất ngờ.

Điện thoại Nokia 6300 đã có thể sử dụng được các mô hình AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù bổ sung trí thông minh nhân tạo cho các dòng điện thoại 'cục gạch', Aikon không phải là một tiện ích hoàn toàn miễn phí khi người dùng bắt buộc phải mua thêm tín dụng (credit) từ trang web của nhà phát triển để duy trì các cuộc đối thoại. Bù lại, ứng dụng được đầu tư khá nhiều tính năng như hỗ trợ đa ngôn ngữ, khả năng lưu trữ tin nhắn trong vòng 30 ngày, đồng thời tích hợp sẵn công cụ phân tích hình ảnh và tiếp nhận tin nhắn thoại.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vẫn đi kèm nhiều bất tiện khi người dùng phải thao tác nhập liệu trên bàn phím số vật lý và quan sát kết quả qua màn hình kích thước nhỏ với độ phân giải thấp. Đáng chú ý, đối với Nokia 6300 và một số dòng máy tương thích khác, người dùng tại các quốc gia đã chính thức tắt sóng mạng 2G sẽ hoàn toàn không thể thiết lập kết nối dữ liệu để vận hành ứng dụng.

Dù những hạn chế trên khiến ứng dụng khó có thể thuyết phục người dùng từ bỏ điện thoại thông minh hiện đại, sự xuất hiện của Aikon vẫn là một minh chứng ấn tượng cho thấy công nghệ AI mới nhất có thể vận hành trên phần cứng cổ xưa. Đây vẫn là một trải nghiệm hoài niệm thú vị dành cho những ai còn lưu giữ các mẫu điện thoại cổ tương thích trong ngăn kéo.