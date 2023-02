Nokia và Viettel triển khai thành công mạng DWDM đầu tiên tại Việt Nam

Theo đó, mạng này sử dụng chipset quang siêu coherent PSE-V tân tiến của Nokia, với khả năng truyền kênh 600 Gb/giây ở băng tần C để kết nối các trung tâm mạng chính của Viettel. Giải pháp kết nối trung tâm dữ liệu mới này sẽ giúp Viettel đáp ứng các yêu cầu tương lai về độ trễ thấp, dung lượng cao, triển khai hạ tầng mạng 5G, Điện toán Đá m mây cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng video và Internet trực tuyến ngày càng cao của người dùng.

Nokia và Viettel vừa công bố hợp tác với nhau

Trong dự án này, chipset Nokia PSE-V được triển khai trên nền tảng thiết bị 1830PSS của Nokia, cho phép Viettel mở rộng tổng dung lượng mạng lên 25,2 Tbps ở băng tần C. Ngoài ra, hệ thống băng tần C hiện tại có thể được nâng cấp một cách thuận tiện lên băng tần C + L bằng cách bổ sung các thành phần băng tần L. Điều đó sẽ giúp tăng gấp đôi dung lượng mạng.

Ông Rubén Morón Flores, Giám đốc Khối Thị trường Việt Nam của Nokia, cho biết: "Chúng tôi vui mừng hợp tác với Viettel trên cương vị một đối tác chiến lược. Đây là dự án đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) sử dụng chipset PSE-V của chúng tôi và được triển khai trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Thành công của dự án là minh chứng cho mối quan hệ đối tác bền chặt và cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc duy trì vị thế dẫn đầu thông qua cung cấp các công nghệ và giải pháp quang mới nhất cho Viettel".

Ông Nguyễn Khắc Tính, đại diện kỹ thuật của Viettel cho biết: "Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Viettel để đáp ứng nhu cầu cao về dung lượng truyền dẫn đang gia tăng đột biến hằng ngày. Nhờ sử dụng các giải pháp truyền tải quang coherent hàng đầu trong ngành của Nokia, chúng tôi có thể tối ưu hóa cả chi phí đầu tư và chi phí vận hành trong khi hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai. Đây thực sự là một hạ tầng mạng được xây dựng không chỉ để phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tương lai. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Nokia để phát triển hạ tầng mạng của mình hơn nữa. Mạng của chúng tôi hiện đã sẵn sàng cho 800 G với kế hoạch đạt tới 1 Tbps/kênh và cao hơn nữa".