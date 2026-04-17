Nơm nớp với bữa ăn bán trú

Những người có quyền hạn trong việc vận hành bữa ăn bán trú ở trường học vướng vòng lao lý cũng không phải hiếm gặp. Thế nhưng, những sai phạm liên quan đến suất ăn, thực phẩm phục vụ bữa ăn học đường vẫn diễn ra, vụ việc sau lại nghiêm trọng hơn vụ trước.

Mới đây khi Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử công khai vụ việc tham ô liên quan đến cung ứng thực phẩm cho bữa ăn bán trú ở nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh, dư luận phẫn nộ chứ không ngạc nhiên. Việc các công ty thực phẩm phải chi hoa hồng, "bôi trơn" cho cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và hiệu trưởng các nhà trường dường như đã là chuyện không mới.

300 tấn thịt lợn bệnh bị phát hiện ở Hà Nội, dù trải qua các quy trình kiểm nghiệm nhưng vẫn có cách lọt vào các suất ăn bán trú; hàng chục bị cáo vốn là nhà giáo phải hầu tòa đã "trót" nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp ở Bắc Ninh… khiến nỗi bất an của phụ huynh về bữa ăn bán trú của con càng thêm có cơ sở. Không ít người hồ nghi trường của con họ chưa bị điểm danh chỉ vì chưa "bị lộ" hoặc chưa bị cơ quan điều tra "sờ đến".

Dù vậy, hiệu trưởng nhiều nhà trường cũng đầy trăn trở khi cho rằng họ chỉ có chuyên môn về giáo dục, việc phải tổ chức bữa ăn và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm trong trường học là một thách thức đối với các nhà giáo, nhất là những nhà giáo chỉ muốn làm đúng chứ không muốn tìm cách trục lợi qua bữa ăn của học trò.

Quốc hội dự kiến sẽ sửa luật An toàn thực phẩm. Để có cơ sở thực tiễn, đoàn giám sát của Quốc hội đang khảo sát về an toàn thực phẩm ở một số tỉnh thành phía bắc, trong đó có bếp ăn trường học và đã chỉ ra những lỗ hổng đáng lo ngại. Nhà trường chủ yếu chỉ cung cấp được bảng kê hóa đơn bán hàng từ đơn vị cung ứng suất ăn, trong khi những giấy tờ quan trọng chứng minh nguồn gốc như hóa đơn nhập hàng hay giấy kiểm dịch động vật lại chưa đầy đủ.

Quy trình quản lý về an toàn thực phẩm tưởng như đã khép kín nhưng lại chưa thống nhất, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là tuyến xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm. Trang thiết bị kiểm nghiệm thực phẩm, nhất là ở các trường học còn thiếu và lạc hậu; năng lực kiểm nghiệm thực phẩm hạn chế…

Trong khi chờ các quy định và biện pháp giám sát mới, phụ huynh tìm cách "cứu" con mình bằng cách tích cực tham gia khâu giao nhận thực phẩm, suất ăn bán trú. Dù có mặt từ 5 - 6 giờ sáng để đến bếp ăn kiểm tra khâu giao nhận thực phẩm nhưng phụ huynh thừa nhận họ cũng chỉ có thể đánh giá bằng cảm quan xem miếng thịt, cọng rau ấy có tươi không chứ không có công cụ nào để kiểm tra về độ an toàn thực sự của thực phẩm.

Vậy nên, xã hội và mỗi nhà trường mong muốn việc quản lý thực phẩm trước khi đưa vào nhà trường, gia đình phải đủ chặt chẽ và nghiêm túc chứ không phải đến khâu giao nhận ở bếp ăn mới kiểm tra. Nếu chính cơ quan kiểm dịch cũng bắt tay với đơn vị giết mổ lợn như ở vụ 300 tấn thịt lợn bệnh vừa qua thì nhà trường và học sinh đều là nạn nhân. Và nỗi bất an về bữa ăn học đường vẫn sẽ kéo dài lần này đến lần khác.