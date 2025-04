Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng, lộ diện đội đá… hạng nhất mùa sau?

HAGL: C UỘC SỐNG KHÔNG L Ý Đ ỨC, lo đua trụ hạng

CLB HAGL sẽ khởi đầu tập làm quen với cuộc sống không có Phạm Lý Đức do trung vệ này đang chấn thương nặng, khi tiếp đón CLB Bình Dương ở vòng 17. Sự vắng mặt của Lý Đức sẽ đặt ra thách thức rất lớn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Pleiku. Kể từ khi khoác áo CLB HAGL hồi đầu mùa, trung vệ trẻ cao 1,82 m luôn đá trọn vẹn mọi trận đấu, có đóng góp rất lớn bằng cách chơi bóng mạnh mẽ, tỉnh táo cùng khả năng tham gia tấn công lợi hại. Khoảng trống ở hàng thủ càng đặc biệt trở nên rộng hơn khi cựu tuyển thủ U.23 VN Dụng Quang Nho bị treo giò. Điều này khiến HLV Lê Quang Trãi chỉ còn những Văn Triệu, Quang Kiệt… đều còn rất non nớt. Văn Sơn kéo vào trong đá trung vệ cũng là giải pháp, nhưng thể hình của anh sẽ là điều phải cân nhắc. Rất may, HAGL vẫn còn trung vệ Jairo để dựa vào, hòng ngăn chặn khả năng không chiến lợi hại của Tiến Linh.

Hàng thủ chắp vá của HAGL (trái) sẽ gặp thách thức lớn trước hàng tiền đạo CLB Bình Dương Ảnh: Minh Trần

Một tin vui khác, trận đấu trên sân Pleiku lúc 17 giờ hôm nay 6.4 sẽ chứng kiến ngày tái hợp giữa bầu Đức và bầu Hải, khi nhãn hàng Varna Life của Nutifood sẽ tài trợ trên ngực áo HAGL tại V-League 2024 - 2025. Đây là sự khích lệ rất lớn cho đội bóng phố núi khi cuộc đua trụ hạng bước vào giai đoạn nước rút. Ngược lại, hàng thủ HAGL thủng lỗ chỗ sẽ là cơ hội để CLB Bình Dương lấy trọn 3 điểm nhằm chen chân vào tốp 3. Đội khách sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào vừa mổ cổ chân, nhưng còn đó Quả bóng vàng VN 2024 Tiến Linh và những mũi tấn công chất lượng khác như Việt Cường, Thành Nhân, Timite, Minh Khoa…

K HÓ LƯỜNG TRÊN SÂN T HỐNG N HẤT

Ở trận đấu lúc 19 giờ 15 hôm nay trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM sẽ có trận cầu "6 điểm" trước đối thủ SLNA mà họ đã cầm hòa 0-0 ở lượt đi. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương rất quyết tâm đánh bại đối thủ này để tái lập vị trí an toàn. Đó là nhiệm vụ bắt buộc, khi trận thua 1-3 trước CLB Quảng Nam vòng trước khiến "Chiến hạm đỏ" (19 điểm) chỉ còn hơn SLNA (16 điểm) khoảng cách 1 trận thắng. CLB TP.HCM có lợi thế sân nhà, nhưng không có sự phục vụ của 2 mũi tấn công Endrick và hậu vệ phải Trần Mạnh Cường. Ngược lại, hàng thủ đội khách sẽ không thể có sự phục vụ của trung vệ ngoại Zaracho. Điều này hứa hẹn tạo ra cuộc chiến ẩn chứa nhiều bất ngờ giữa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, dù tiếng nói lịch sử đang nghiêng về đội chủ nhà luôn bất bại trước SLNA kể từ năm 2018.

Trên sân Quy Nhơn, CLB Bình Định (13 điểm) sẽ buộc phải có điểm trước CLB Hà Tĩnh - cái tên khó bị đánh bại nhất ở V-League 2024 - 2025. Thậm chí, sân nhà Quy Nhơn sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy tìm kiếm chiến thắng nhằm thoát khỏi vị trí áp chót đầy ám ảnh (đồng nghĩa phải đá play-off với đội xếp nhì giải hạng nhất). Một đội bóng đang chạy trốn nguy cơ xuống hạng khác là Quảng Nam sẽ ra thủ đô làm khách trước CLB Thể Công Viettel. Hy vọng lớn nhất của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn nằm ở… mặt cỏ sân Mỹ Đình sẽ hạn chế lối chơi kỹ thuật, tốc độ của Khuất Văn Khang và đồng đội.