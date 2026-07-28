Nông dân Brazil mã hóa bò sữa đưa lên sàn chứng khoán

Theo CoinDesk, nông dân ở Parana, Brazil đã trở thành những người đầu tiên mã hóa tài sản gia súc và đưa mã số của 10 con bò sữa lên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia B3. Họ đã huy động được gần 20.000 USD tiền tín dụng được bảo đảm bằng đàn gia súc, cho thấy tiềm năng của việc mã hóa tài sản thực (RWA) như một công cụ tài chính.

Việc mã hóa tài sản bò sữa ở Brazil được xem là bước đột phá và thử nghiệm quan trọng sẽ thay đổi cách cộng đồng tiếp cận với các hỗ trợ tài chính.

Giao dịch do Công ty Target FIDC hỗ trợ, dựa trên dữ liệu thu thập từ Cowmed để biến vật nuôi thành tài sản số được ngân hàng chấp nhận làm tài sản đảm bảo. Để tài sản thế chấp này tin cậy với ngân hàng, không cần thẩm định viên đến tận nơi để xem xét, Cowmed trang bị cho mỗi con bò một vòng cổ thông minh Smarty Collar sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vòng cổ này liên tục ghi lại tình trạng sức khỏe, hành vi và vị trí của bò. Dữ liệu thô sau đó được chuyển thành định danh kỹ thuật số được mã hóa, liên kết trực tiếp với thỏa thuận tín dụng B3.

Nông dân ở Brazil mã hóa 10 con bò đầu tiên thành tài sản số để huy động vốn ẢNH: TẠO BẰNG GEMINI

"Chúng tôi lấy con bò, một tài sản thực tế và hữu hình rồi biến nó thành một tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi mã duy nhất, cho phép giám sát trong thời gian thực", Thiago Martins, Giám đốc điều hành Cowmed, nói với CNN Brasil. "Quá trình số hóa này cho phép người nông dân dùng đàn bò như một tài sản di động để đăng ký vay vốn với B3", Martins nói thêm.

Việc theo dõi liên tục đàn gia súc giúp ngăn chặn nông dân thế chấp cùng một đàn gia súc cho nhiều khoản vay khác nhau. Trong trường hợp một con bò được số hóa bị chết, bên vay có thể thay thế bằng một con khác. Hiện tại, bên vay sẽ dành ra 20% số vật nuôi dự phòng để đảm bảo giá trị tài sản trong suốt thời gian vay.

Cowmed đang theo dõi khoảng 100.000 con bò sữa từ hơn 1.000 trang trại. Đàn bò này có giá trị hơn 395 triệu USD. Ước tính có khoảng 20% thành viên trong mạng lưới có nhu cầu tham gia mô hình mã hóa tài sản thực này, mở khóa cho 77,6 triệu USD tín dụng mới cho ngành nông nghiệp.

RWA đang trở thành xu hướng tài chính số mới

RWA - Real World Asset (Mã hóa tài sản thực) đang trở thành một trong những xu hướng tài chính số của tương lai. Theo dự báo của McKinsey & Company, thị trường RWA sẽ tăng trưởng lên 4.000 tỉ USD vào năm 2030. Trong khi đó, Standard Chartered dự đoán quy mô thị trường sẽ tăng lên 30.000 tỉ USD vào năm 2034. Tuy nhiên, tính đến tháng 3.2026, tổng giá trị của tài sản được mã hóa mới đạt 25 tỉ USD, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất từ Blockworks cho thấy, RWA đang là danh mục giao dịch lớn nhất trên sàn giao dịch tài sản mã hóa Hyperliquid. Cụ thể, từ ngày 13 - 19.7, RWA đã tạo 25,1 tỉ USD giao dịch, chiếm 52% tổng khối lượng hằng tuần của Hyperliquid (48,2 tỉ USD).

"Chỉ riêng thị trường RWA của Hyperliquid đã lớn hơn tổng khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa của tất cả các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) khác cộng lại", Lorenzo Valente, giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của ARK Invest, viết trong một bài đăng trên X hôm 23.7.

Cột mốc này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các tài sản được mã hóa trên Hyperliquid. Trong tháng qua, số lượng người nắm giữ RWA đã tăng 32% lên 1,25 triệu người dùng. Trong khi đó, tổng giá trị của các RWA được mã hóa tăng 3,5% lên 36,7 tỉ USD, theo số liệu từ trang tổng hợp dữ liệu RWA.xyz.