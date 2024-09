Ngày 29.9.2024, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Hào (32 tuổi, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Nồng độ cồn vượt kịch khung còn ẩu đả với cảnh sát giao thông

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24.9.2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 551 (đoạn qua địa phận xã Kỳ Bắc của huyện Kỳ Anh), tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh phát hiện bị can Nguyễn Văn Hào lái xe máy lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, bị can này không chấp hành hiệu lệnh và cố tình bỏ chạy. Sau đó còn quay lại vị trí tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, có lời lẽ xúc phạm, tấn công một chiến sĩ trong tổ cảnh sát giao thông.

Với sự hỗ trợ từ người dân, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng khống chế được bị can này rồi đưa về trụ sở để điều tra.

Đại úy Bùi Việt Cường, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh cho biết bị can Nguyễn Văn Hào còn có một tiền án tiền sự về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy, bị can Nguyễn Văn Hào vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở mức 0,596 mg/lít khí thở.