Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào Iran, Axios ngày 13.6 dẫn 2 nguồn thạo tin. Hãng tin nhà nước Nour News cho biết nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở phía đông bắc thủ đô Tehran của Iran vào sáng sớm 13.6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập nội các an ninh khi Israel bắt đầu không kích Iran, theo The Times of Israel.

IDF xác nhận họ đã tiến hành chiến dịch trên không nhằm vào Iran. Theo The Times of Israel, Không quân Israel đang tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Iran liên quan chương trình hạt nhân và các cơ sở quân sự khác.

Chiến dịch này được gọi là "Quốc gia sư tử". IDF cho hay Iran có đủ uranium làm giàu để chế tạo một số quả bom trong vòng vài ngày và cần phải hành động chống lại "mối đe dọa sắp xảy ra" này.

Một tiêm kích của lực lượng Israel Ảnh: USAF

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Tel Aviv vào Iran.

Bộ trưởng Katz cho biết: "Sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào Iran trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và dân thường dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần".

Ông Katz cho biết ông đã ký "một lệnh đặc biệt, theo đó tình trạng khẩn cấp đặc biệt sẽ được áp đặt ở mặt trận trong nước trên toàn bộ Israel. Người dân phải tuân thủ chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Nội địa Israel và các nhà chức trách và phải ở trong khu vực được bảo vệ".



Tiếng còi báo động vừa hú lên khắp Israel.

Quân đội Israel dự kiến chiến dịch nhằm vào Iran sẽ kéo dài trong nhiều ngày. "Khi kết thúc chiến dịch, sẽ không có mối đe dọa hạt nhân nào", The Times of Israel dẫn lời các quan chức IDF tuyên bố. "Chúng ta đang ở trong thời cơ chiến lược. Chúng ta đã đến điểm không thể quay lại, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ngay bây giờ", theo các quan chức IDF.

Khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 13.6.2025 ẢNH: AP

Trong khi Israel đang tiến hành các cuộc không kích vào Iran, Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ thay đổi ngay lập tức các hướng dẫn của mình, trong đó cấm mọi hoạt động giáo dục, tụ tập và nơi làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu.

"Công chúng được yêu cầu tuân thủ các hướng dẫn được công bố trên kênh chính thức của Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa IDF", quân đội cho biết.

Chính quyền Iran chưa lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, AFP dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không của Iran đạt "100% năng lực hoạt động" sau vụ nổ và đang trong tình trạng báo động cao.

CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp cấp nội các khẩn cấp sau thông tin Israel tấn công vào Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ tại khu vực và giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực. Reuters dẫn lời ông nhấn mạnh đây là hành động đơn phương của Israel, Mỹ không tham gia và Israel đã thuyết phục Mỹ rằng đây là hành động cần thiết với họ.

Theo tờ The Wall Street Journal và Axios ngày 12.6, Mỹ được cho là đã nói với Israel rằng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào chương trình hạt nhân của Iran trong những ngày tới. Tuy nhiên, Axios lưu ý rằng vẫn có khả năng Mỹ sẽ cung cấp các hỗ trợ khác cho Israel, bao gồm hậu cần và tình báo.

Bộ Giao thông vận tải Israel cho biết nước này đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và đi, cho đến khi có thông báo mới.

tiếp tục cập nhật