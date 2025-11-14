Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: 'Kiến càng' Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
14/11/2025 13:06 GMT+7

Lực sĩ 49 tuổi Phạm Văn Mách xuất sắc giành HCV giải thể hình vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia.

Đáng nể Phạm Văn Mách lần thứ 7 đoạt HCV thế giới

Giải thể hình vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Batam (Indonesia) từ ngày 14 đến 16.11. Đội tuyển thể hình Việt Nam tham dự giải với lực lượng hùng hậu, trong đó lực sĩ kỳ cựu Phạm Văn Mách quyết tâm hướng đến tấm HCV thứ 7.


Nóng: 'Kiến càng' Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49- Ảnh 1.

Phạm Văn Mách (giữa) vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49

ẢNH: NVCC

Với sự chuẩn bị tốt cùng kinh nghiệm, Phạm Văn Mách thực hiện bài thi hoàn hảo, đánh bại được các ứng viên cạnh tranh như Muru Ramamurthy, Shiv Choram Sundi (Ấn Độ), bước lên bục cao nhất ở hạng cân 55 kg. Trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 49 là thành tích rất đáng nể của lực sĩ Phạm Văn Mách.


Nóng: 'Kiến càng' Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49- Ảnh 2.

Phạm Văn Mách (giữa) đánh bại các đối thủ mạnh, đoạt HCV giải thể hình vô địch thế giới năm 2025 tại Indonesia

ẢNH: NVCC

Phạm Văn Mách được xem là tài năng hiếm có của thể hình Việt Nam khi có hơn 24 năm bền bỉ theo đuổi môn thể thao gian khó này. Các HLV cho biết thể hình là môn dễ chơi nhưng hiếm ai duy trì được đỉnh cao trong khoảng thời gian dài như Phạm Văn Mách. Để làm được điều này anh phải gò mình vào chế độ tập luyện khắt khe từng ngày bên cạnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt lành mạnh...


Nóng: 'Kiến càng' Phạm Văn Mách vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49- Ảnh 3.

Phạm Văn Mách giữ thể hình đẹp trong thời gian dài

ẢNH: NVCC

Phạm Văn Mách từng chia sẻ bí quyết giữ phong độ trong thời gian dài: "Mỗi ngày tôi đều dành 2 tiếng đồng hồ luyện tập. Vào giai đoạn trước khi thi đấu, tôi tăng cường độ tập luyện lên từ 3 đến 5 tiếng. Tôi cũng tự nghiên cứu để có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng ngày, từng giai đoạn tập luyện, thi đấu. Việc duy trì đam mê, xem thể hình là sự nghiệp nên tôi không ngại tuổi tác. Tuổi tác đối với tôi chỉ là con số chứ không phải gánh nặng nếu mình biết duy trì tập luyện, ăn uống điều độ".


Ngoài Phạm Văn Mách, các lực sĩ khác của đội tuyển thể hình Việt Nam cũng thi đấu thành công trong ngày đầu tiên như Phan Huỳnh Đức cũng giành HCV hạng cân 65 kg nam, Hồ Huy Bình HCV hạng cân 70 kg nam, Nguyễn Thị Kim Dung HCV thể hình cổ điển nữ chiều cao đến 1,65 m...


