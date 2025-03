Nóng: Minh Vương ở lại HAGL vì bầu Đức, tương lai mùa sau còn bỏ ngỏ

Minh Vương trong trận gặp CLB TP.HCM vòng 15 V-League 2024 - 2025 ảnh: Độc Lập

Cuộc gọi của bầu Đức với Minh Vương

Theo nguồn tin thân cận của Minh Vương, tương lai của anh đã được xác định rõ ràng sau cuộc gọi của bầu Đức ngày 4.3. Khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã động viên chàng tiền vệ số 10 cống hiến cho HAGL đến hết mùa giải này. "Ở lại giúp đội trụ hạng, rồi sang năm con muốn đi đâu thì đi", người thân Minh Vương dẫn lời ông Ba Đức.

Như vậy, sóng gió quanh tương lai của Minh Vương đã có thể lắng lại, khi anh sẽ tiếp tục gắn bó với màu áo đội bóng phố núi đến hết V-League 2024 - 2025. Trước đó, sau trận gặp CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ngày 2.3, bản thân chàng trai quê ở Thái Bình cũng khẳng định: "Lúc này tôi vẫn tập trung tối đa cho HAGL".

Đến hết mùa bóng này, Minh Vương cũng sẽ hết hợp đồng với HAGL. Dự kiến anh sẽ là một trong những cái tên tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa hè, khi ít nhất có 2 đội bóng hạng nhất là PVF-CAND và Bình Phước chủ động liên hệ xin "đặt gạch" trước với mức phí không hề nhỏ.

Cùng nhau vượt qua sóng gió

Các cầu thủ trẻ HAGL trong trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 2.3 ảnh: Độc Lập

Có thể hiểu thế khó của bầu Đức, khi HAGL sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa đã bị kéo về mặt đất với 4 trận không thắng (3 thua, 1 hòa) và rơi từ giữa bảng xuống hạng 11 với 16 điểm, chỉ hơn đội áp chót SLNA (13 điểm) vỏn vẹn khoảng cách của một trận thắng.

Ở vòng 16 tới, HAGL sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 9.3 trước khi tạm ngưng thi đấu ở V-League đến đầu tháng 4 (đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia (ngày 19.3) và Lào (25.3) cũng như vòng 1/8 Cúp quốc gia ngày 30.3 gặp Thể Công Viettel).

Ngay sau khi trở lại, HAGL và Minh Vương sẽ có 2 trận đấu khó khăn khi lần lượt đối đầu 2 ứng cử viên vô địch là Bình Dương và Công an Hà Nội ở các vòng 17, 18. HAGL với nhiều gương mặt non trẻ nếu không còn Minh Vương sẽ rất khó đứng vững ở giai đoạn cam go nhất của mùa giải.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung đó, việc Minh Vương đồng ý ở lại sẽ là cú hích tinh thần rất quan trọng cho toàn đội, đặc biệt những cầu thủ trẻ sẽ có chỗ dựa để kiên cường học hỏi, trưởng thành tại đấu trường V-Leaugue khốc liệt.