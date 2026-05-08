Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8.5 (giờ Việt Nam) cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ "vô cớ" nhằm vào các tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

"Lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công vô cớ của Iran và đáp trả bằng các cuộc tấn công tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz đến vịnh Oman vào ngày 7.5", CENTCOM cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các cơ sở của Iran bị lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu bao gồm "các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, địa điểm chỉ huy và kiểm soát, và trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát", theo CENTCOM.

Hai máy bay F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ để hỗ trợ cuộc tấn công trong chiến dịch nhằm vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 3.3 Ảnh: Reuters

CENTCOM cáo buộc lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi tàu USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87) di chuyển qua tuyến đường biển quốc tế. Không có tài sản nào của Mỹ bị tấn công, tuyên bố của CENTCOM cho biết thêm.

Trong tuyên bố của mình, CENTCOM cho biết không tìm cách leo thang nhưng sẵn sàng tự vệ.

Trong khi đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, IRGC cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask. Hải quân Iran đã đáp trả bằng "các đầu đạn nổ mạnh" và "tình báo giám sát cho thấy thiệt hại đáng kể đối với kẻ thù Mỹ, và 3 tàu của đối phương đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi khu vực eo biển Hormuz", theo tuyên bố trên X.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố Bandar Abbas của Iran. Hãng này cho biết nguồn gốc và vị trí chính xác của các tiếng nổ vẫn chưa được xác định.

Fars cho biết thêm rằng các cuộc điều tra của họ cho thấy đã có cuộc đấu hỏa lực giữa lực lượng vũ trang Iran và "kẻ thù", trong đó các khu thương mại của một bến tàu ở Qeshm (hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư) bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho biết nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần đảo Qeshm và Bandar Abbas, song chưa thể xác minh. Hãng bổ sung một số nguồn tin cho rằng các tiếng nổ có liên quan đến hoạt động của Hải quân IRGC "nhằm cảnh báo một số tàu thuyền về việc đi qua trái phép eo biển Hormuz".

Truyền thông địa phương cho biết các tiếng nổ cũng đã được nghe thấy ở Tehran. Mỹ vẫn chưa bình luận về thông tin này.

CNN dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho hay tình hình hiện đã ổn định sau khi lực lượng Mỹ và Iran đấu súng trong và dọc theo eo biển Hormuz. "Sau cuộc đấu súng trong vài giờ qua, tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran dọc theo eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường", đài Press TV đưa tin. Cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong dân sự.