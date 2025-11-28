Nông nghiệp Đà Nẵng chuyển mình theo hướng hiện đại

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu sản xuất tại TP.Đà Nẵng đã có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là sản xuất hữu cơ, sản xuất sinh thái gắn với du lịch nông nghiệp, được quan tâm phát triển, tạo thêm giá trị gia tăng đáng kể.

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng luôn được thực hiện nghiêm

Tiến bộ khoa học và công nghệ được đưa sâu vào sản xuất, giúp gia tăng cả sản lượng và giá trị sản phẩm. Tỷ lệ cơ giới hóa ở các khâu làm đất và thu hoạch đạt trên 95%, giúp giảm sức lao động, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.

Thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến việc bố trí thời vụ và chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Điều này đã giúp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn mặn, qua từng năm. Việc mở rộng sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện môi trường được ưu tiên hàng đầu.

Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Trung ương, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm tăng cường khai thác xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đặc biệt, công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt và thường xuyên. Hiện nay, 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khai thác thủy sản cũng được thực hiện hiệu quả.

Hạ tầng nghề cá được quan tâm đầu tư đồng bộ, hướng đến xây dựng trung tâm dịch vụ nghề cá lớn của khu vực. Nhiều dự án quan trọng đã và đang được triển khai như nâng cấp góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng thủy sản, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến và xuất khẩu.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư đồng bộ, kết nối hiệu quả với khu vực đô thị.

Ưu tiên bảo vệ rừng và đa dạng sinh học

Việc bảo vệ rừng bền vững, nâng cao độ che phủ và đa dạng sinh học đang là ưu tiên hàng đầu của TP.Đà Nẵng thông qua việc thực hiện hàng loạt chính sách.

Một cá thể tê tê quý hiếm được thả về rừng

Từ năm 2020 đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được củng cố. Hệ thống kiểm lâm được kiện toàn, đồng thời các chương trình, chiến lược lớn về phát triển lâm nghiệp được triển khai đồng bộ.

Các địa phương đã hoàn thành việc cắm mốc ranh giới rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, cũng như triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được thực hiện nghiêm túc. Tình trạng bẫy bắt, mua bán động vật hoang dã giảm mạnh và hoạt động cứu hộ động vật rừng được tiến hành bài bản.

Đặc biệt, TP.Đà Nẵng đã hoàn tất việc bàn giao và tiếp nhận các nội dung theo Nghị quyết 144/NQ-CP, bao gồm hồ sơ tài nguyên đảo Sơn Chà, đất rừng, đất lâm nghiệp và tài sản công liên quan, góp phần quan trọng trong công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng.

Ngoài ra, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với những kết quả ấn tượng đạt được trong cả nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp, TP.Đà Nẵng đã khẳng định bước tiến vững chắc trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.