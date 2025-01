Nóng: Người lạ đột nhập livestream lén buổi tập đội tuyển Việt Nam, an ninh phải can thiệp

Sân Việt Trì bị 'đột nhập'

Tối 1.1, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 với Thái Lan (diễn ra lúc 20 giờ ngày 2.1). Đây là buổi tập làm quen sân theo thông lệ của ban tổ chức giải, kéo dài 1 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, đã có sự cố xảy ra ở buổi tập, khi một nhóm 3 người đã trèo lên khu vực bảng tỷ số của sân vận động để quay chụp, livestream buổi tập. Hành động này lập tức bị đội ngũ an ninh ở sân vận động Việt Trì phát hiện. Lực lượng bảo an đã can thiệp, ngăn tình trạng thông tin buổi tập bị lộ ra ngoài.

Người lạ đột nhập buổi tập của đội tuyển Ảnh: Hoàng Quân

Ngay sau khi phát hiện có nhóm người lạ livestream buổi tập đội tuyển Việt Nam, lực lượng an ninh đã can thiệp và đưa ra ngoài sân. Các phóng viên trong ảnh, tác nghiệp đúng quy định ẢNH: Ngọc Linh

Bảo vệ kiểm tra nơi nhóm người lạ trèo lên để quay hình ẢNH: Ngọc Linh

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng ban tổ chức giải, các cơ quan báo chí và truyền thông (được cấp thẻ tác nghiệp) cũng chỉ được tác nghiệp khoảng 10 phút đầu tiên ở các buổi tập chính thức của đội tuyển Việt Nam.

Còn sau khoảng thời gian này, các đội sẽ tập kín, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Điều này nhằm đảm bảo bí mật chiến thuật cũng như giúp cầu thủ duy trì sự tập trung trước thềm trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Ngoại trừ Văn Toàn và Tấn Tài (chấn thương), HLV Kim Sang-sik vẫn còn 24 cầu thủ cho cuộc so tài quyết định.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chức vô địch AFF Cup 2024 một cửa ải cuối cùng mang tên Thái Lan. Sau khi vượt qua Singapore ở bán kết, cũng như đứng đầu bảng đấu có Indonesia, Philippines, thầy trò ông Kim đang tràn đầy hy vọng chạm tay vào chức vô địch sau 6 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, đối thủ Thái Lan là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. 7 lần chạm trán gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội không giành được chiến thắng nào. Trong 4 lần đọ sức tại AFF Cup 2022 và 2020, đội tuyển Việt Nam toàn hòa và thua, thậm chí có tới 3 trận không tìm được mành lưới đối thủ.

Doãn Ngọc Tân cần mẫn Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ làm nóng ở buổi tập tối 1.1, với cường độ tập luyện vừa phải. Xuân Son rất sung sức ẢNH: Ngọc Linh

"Đội tuyển Thái Lan là ngọn núi lớn, nhưng làm gì có ngọn núi nào là không thể vượt qua? Mong rằng tôi sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao. Hy vọng các cầu thủ thể hiện tốt", Kim Sang-sik chia sẻ.

Sau 6 tháng huấn luyện, ông Kim đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, đó là lọt vào chung kết AFF Cup. Mục tiêu thứ hai là giúp Việt Nam chơi tốt trước Thái Lan, điều từng xảy ra trong lịch sử, nhưng không thường xuyên. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở AFF Cup là vào năm 2008, ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala.

