Du lịch Tin tức - Sự kiện

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'

Phương Vi
Phương Vi
23/01/2026 19:49 GMT+7

Chiều 23.1, trong cái rét 10 độ C, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã rộn ràng khác thường. Từng dòng người đổ về quanh sân, tay cầm cờ, háo hức chờ đợi đại nhạc hội đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" diễn ra 20 giờ tối nay với điểm nhấn là những màn pháo hoa đặc sắc và ngoạn mục chưa từng có tại Hà Nội, được ví như "concert pháo hoa quốc gia" năm 2026.

Từ rất sớm, "trận địa pháo hoa" đã sẵn sàng. Hơn 950 giàn phun, 4.400 ống pháo hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên khán đài, cùng 4.600 pháo hoa nổ tầm cao bố trí vòng ngoài sân vận động, tạo nên một cấu trúc ánh sáng bao trùm Mỹ Đình, sẵn sàng bùng nổ chiêu đãi người dân thủ đô.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 1.

Người dân háo hức chờ xem pháo hoa

Không khí trước giờ khai màn càng thêm sôi sục khi sân khấu hơn 3.000m² màn hình LED, hệ thống laser, 3D mapping được kích hoạt, biến Mỹ Đình thành "thánh đường nghệ thuật khổng lồ". Những hồi trống hội, những bản phối nhạc cách mạng vang lên trong buổi duyệt cuối cùng khiến nhiều khán giả đã "sốt xình xịch" dù chương trình chưa chính thức bắt đầu.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 2.

Trận địa pháo hoa trên sân Mỹ Đình

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là màn pháo hoa nghệ thuật được lập trình khớp nhạc chính xác tới 0,0001 giây, với hàng loạt hiệu ứng hiếm thấy như pháo tượng hình ngôi sao, trái tim, vương miện, khói màu bảy sắc… và hiệu ứng "sói hú" độc đáo. Đây là kịch bản "đa đỉnh", khi pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo tầm cao được kích hoạt đan xen. Pháo không chỉ bắn ở phần cuối chương trình mà xuất hiện xuyên suốt chương trình, tạo cao trào liên tục.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 3.

Buổi tổng duyệt chiều 23.1

Được biết, chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP.Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group tham gia đồng hành tổ chức và tài trợ. Đây vốn cái tên quen thuộc đứng sau các lễ hội pháo hoa hay show nghệ thuật kết hợp pháo hoa tầm cỡ thế giới tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà. Lần đầu mang công nghệ pháo hoa chuẩn quốc tế về Hà Nội, Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu trong việc kiến tạo các lễ hội ánh sáng và nghệ thuật đẳng cấp, góp phần tạo nên một đêm thủ đô rực rỡ và giàu cảm xúc chưa từng có.

Một số hình ảnh trước giờ G:

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 4.
Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 5.
Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 6.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 7.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 8.

Nóng nhất Hà Nội hôm nay: Người dân hẹn nhau đi xem 'concert pháo hoa quốc gia'- Ảnh 9.

ẢNH: SUN GROUP

