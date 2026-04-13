NÓNG: Quân đội Mỹ thông báo phong tỏa các cảng Iran

Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ lưu thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng ngày 13.4 giờ miền đông Mỹ (tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

"Việc phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", CENTCOM thông báo trên website chính thức.

"Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp cho các thuyền viên thương mại thông qua một thông báo chính thức trước khi bắt đầu phong tỏa. Tất cả các thuyền viên được khuyến cáo theo dõi các bản tin Thông báo cho Thuyền trưởng (Notice to Mariners) và liên lạc với lực lượng Hải quân Mỹ trên kênh liên lạc vô tuyến 16 khi hoạt động trong vùng vịnh Oman và lối vào eo biển Hormuz", thông báo nêu thêm.

Tấm bảng trên đường phố Tehran ngày 12.4 với lưới đánh cá và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ghi: eo biển Hormuz vẫn đóng Ảnh: AFP

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó đã cảnh báo rằng họ kiểm soát hoàn toàn giao thông qua eo biển Hormuz và sẽ khiến bất kỳ kẻ thách thức nào bị mắc kẹt "trong một vòng xoáy chết người".

Trong tuyên bố ngày 12.4, IRGC cho biết eo biển Hormuz "mở cửa cho tàu thuyền dân sự đi lại an toàn" theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh thêm, các tàu quân sự tiếp cận eo biển này sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và "sẽ bị xử lý nghiêm khắc", theo Al Jazeera.

Ông Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi hòa đàm thất bại

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội ngày 12.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mục tiêu của ông là rà phá thủy lôi ở eo biển và mở cửa trở lại cho tất cả các tàu thuyền, nhưng không được phép để Iran thu lợi từ việc kiểm soát tuyến đường thủy này. "Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz", ông Trump viết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán Iran tại Pakistan khi trở về nước, tuyên bố Iran sẽ "không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào" từ Mỹ, trong khi Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani gọi lời đe dọa phong tỏa của ông Trump là "lố bịch", theo AFP.

Tehran đã hạn chế giao thông qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn cho phép một số tàu đi qua. Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng họ có kế hoạch thu phí. "Đây là hành vi tống tiền trên toàn thế giới. Tôi cũng đã chỉ thị hải quân của chúng tôi tìm kiếm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được đi lại an toàn trên biển cả. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu phá hủy các quả thủy lôi mà người Iran đã gài trong eo biển", theo ông Trump.

Quân đội Mỹ hôm 11.4 cho biết hai tàu chiến của nước này đã đi qua eo biển Hormuz để bắt đầu rà phá thủy lôi và đảm bảo đây là "tuyến đường an toàn" cho tàu chở dầu, một tuyên bố mà Tehran sau đó đã bác bỏ.