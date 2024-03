Nóng: Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM với những thông tin mới nhất

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 BÍCH THANH

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình với UBND TP.HCM về dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở GD-ĐT trình UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 với một số điểm điều chỉnh so với năm học trước.

Áp dụng bản đồ GIS toàn thành phố

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) được áp dụng nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Căn cứ kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong quá trình áp dụng GIS trong công tác phân bổ học sinh năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT mở rộng việc áp dụng hệ thống này trên tất cả địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế ở địa phương, các đơn vị có thể áp dụng GIS như một công cụ hỗ trợ bên cạnh những phương pháp khác trên cơ sở đặt mục tiêu giúp học sinh có thể vào học tại trường gần nơi cư trú nhất.

Một tiết học tại Trường tiểu học Phan Văn Trị (Q.1, TP.HCM) BÍCH THANH

Tuyển sinh trực tuyến theo 2 đợt

Công tác đăng ký tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và nhập học được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ, hướng dẫn cho các trường hợp khó khăn hoặc chưa quen thao tác.

Đảm bảo tất cả các trẻ trong độ tuổi ở cấp mầm non, tiểu học, THCS đều phải khai báo đầy đủ thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục và được xác thực đầy đủ với dữ liệu dân cư quốc gia. Trong đó lưu ý các thông tin như mã định danh, "nơi thường trú theo mã định danh" và một số thông tin cá nhân khác trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh phải thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Các quận huyện thực hiện quy trình tuyển sinh đầu cấp chia ra làm 2 đợt:

Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp là đối tượng đang cư trú thực tế trên địa bàn.

Đợt 2: Căn cứ các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao, ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc mở tuyển sinh đợt 2, đồng thời quy định các đối tượng được phép đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định).

Xét tuyển lớp 10 với học sinh tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

Đối với tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay Sở đề xuất việc áp dụng phương thức xét tuyển với học sinh ở xã đảo này thực hiện theo đề nghị của UBND huyện Cần Giờ, với mục tiêu đảm bảo việc học cho thí sinh đang sinh sống tại khu vực xã đảo nhiều khó khăn.

Thêm đối tượng tuyển thẳng và tuyển bổ sung lớp 10

Bổ sung thêm đối tượng tuyển thẳng là các trường hợp học sinh đạt giải thể dục thể thao quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc do Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch cử dự thi để hội đồng xét tuyển thẳng xem xét. Việc bổ sung này thực hiện mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao, tạo nguồn vận động viên cho các trường thể dục thể thao của thành phố, đồng thời tạo động lực cho thí sinh đang tham gia các giải do Bộ Văn hóa-Thể Thao và Du lịch tổ chức.

Tuyển sinh bổ sung cho lớp 10 thường, chuyên và tích hợp. Tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường THPT, Sở GD-ĐT quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh có điểm thi cao và trên cơ sở tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu.

Trong tờ trình UBND TP.HCM về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, theo Sở GD-ĐT, lý do thực hiện việc tuyển bổ sung lớp 10 là nhằm tạo cơ hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc do sai sót trong quá trình đăng ký... được tiếp tục cơ hội học tại các trường THPT công lập. Đồng thời để từng bước đạt mục tiêu tuyển sinh đủ số lượng so với chỉ tiêu được giao tại các đơn vị.