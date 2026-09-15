Nóng: Văn Hậu bị treo giò 4 trận vì phạm lỗi nghiêm trọng với Ngọc Tân, Silva bị cấm 3 trận

Hành vi của Đoàn Văn Hậu không phải hành vi thô bạo, mà nặng hơn

Hôm nay (15.9), Ban Kỷ luật VFF đã họp để mổ xẻ những hành vi vi phạm điều lệ giải của các cá nhân, tập thể tại vòng 2 V-League và vòng 1 hạng nhất 2026-2027. Trong đó, pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân trên sân Hàng Đẫy ngày 10.9 là một trong những tình huống được phân tích kỹ lưỡng nhất.

Tình huống diễn ra ở phút 68, trong trận derby thủ đô giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội. Trong pha bứt tốc tìm kiếm cơ hội phản công của Văn Hậu, tiền vệ Ngọc Tân đã vung chân xoạc bóng cản phá đưa bóng ra biên. Văn Hậu vào chậm hơn một nhịp và đạp thẳng gầm giày vào ống đồng của Ngọc Tân.

Pha phạm lỗi của Hậu, ban đầu trọng tài cho thẻ vàng

Trọng tài kiểm tra tình huống qua VAR

Trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đoàn Văn Hậu ẢNH: MINH TÚ

Ban đầu, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ vàng. Song, sau khi nghe tham vấn của VAR và xem xét lại tình huống, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 có pha vào bóng gây chấn thương nặng cho đối thủ. Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên, phải nghỉ 3-4 tuần.

Đánh giá của Ban Kỷ luật VFF cũng chung nhận định, Văn Hậu có hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng, cần đưa ra án phạt răn đe nghiêm khắc. Hành vi này không phải hành vi thô bạo mà còn nghiêm trọng hơn thế.

Văn Hậu phải nghỉ những trận nào?

Tại cuộc họp, Ban Kỷ luật VFF đã nhất trí phạt nguội với mức tăng nặng. Theo đó, Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng, treo giò 4 trận ở các giải đấu do VFF tổ chức. Đây là tổn thất với CLB CAHN, nhưng là lời cảnh báo, răn đe đủ sức nặng với Văn Hậu cũng như nhiều cầu thủ khác. Máu lửa là điều hiển nhiên trong bóng đá, nhưng phải tuân thủ luật chơi và giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp.

"Đây là bài học cần thiết để Văn Hậu nhìn nhận lại. Giờ là thời đại của VAR, của hàng chục ống kính máy quay. Chẳng riêng tại V-League, mà bước ra sân chơi quốc tế, các tình huống va chạm sẽ bị soi xét, phân tích rất kỹ càng. Cầu thủ phải có ý thức với từng pha vào bóng, từng động tác. Cái đầu tỉnh táo là quan trọng nhất", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định với Báo Thanh Niên.

Với án phạt này, Văn Hậu sẽ bị treo giò ở các trận đội Công an Hà Nội gặp đội TP.Đồng Nai (sân khách); gặp Hà Nội, Thanh Hóa (sân nhà); gặp SLNA (sân khách). Anh sẽ trở lại khi CLB Công an Hà Nội đấu CLB Công an TP.HCM (sân nhà).

Một cầu thủ khác cũng đã bị đưa ra xem xét có tăng án hay không. Phút 48, trong một tình huống tranh chấp ở khu vực gần biên dọc bên trái khán đài A, cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva, số 8 của Nam Định đã có hành vi phạm lỗi rất thô bạo và phản cảm, dẫm thẳng chân lên vùng bụng đối với cầu thủ số 17 của CLB Đà Nẵng khi cầu thủ này đã ngã nằm sân. Đây là tình huống phạm lỗi có tính chất bạo lực, nguy hiểm, có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho đối phương. Trọng tài Ngọc Tùng đã quyết định phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva sau khi xem lại tình huống qua VAR, tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm lỗi của cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva trong tình huống trên là đặc biệt nghiêm trọng, thẻ đỏ trọng tài đã xử lý chưa đủ mức đối với tính chất của hành vi vi phạm. BTC giải đã đề nghị Ban Kỷ luật xem xét, có hình thức xử lý tăng nặng đối với vi phạm của cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva.

Sau khi xem xét, Ban Kỷ luật quyết định treo giò Silva 3 trận và 15 triệu đồng.



