Nongshim khai trương Pop-up Store đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện được xem là bước đi chiến lược của Nongshim trong việc mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam - nơi giới trẻ gắn bó mạnh mẽ với văn hóa Hàn Quốc từ âm nhạc, phim ảnh đến ẩm thực. Tại Pop-up Store, khách tham quan có thể trải nghiệm máy nấu mì tự động chuẩn Nongshim, tự do mix-match topping theo sở thích và thưởng thức hương vị Shin Ramyun - sản phẩm "huyền thoại" đã có mặt tại hơn 100 quốc gia.

Không gian mang đậm phong cách Hàn Quốc với nhiều góc check-in hiện đại, khu trưng bày đa dạng sản phẩm từ mì, snack đến đồ uống. Các hoạt động mini game, dùng thử và quà tặng góp phần tạo nên không khí sôi động, hứa hẹn trở thành điểm đến mới của giới trẻ thành phố.

Đại diện Nongshim chia sẻ: "Nongshim Việt Nam mong muốn thông qua pop-up store, khách hàng Việt Nam có thể trải nghiệm sản phẩm và các tiện ích bên trong, từ đó thương hiệu Nongshim và Shin trở nên gần gũi, thân thuộc hơn với khách hàng. Đó chính là lý do lớn nhất để chúng tôi tiến hành khai trương pop-up store lần này".