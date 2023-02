Noo Phước Thịnh 'treo thưởng' đồng hồ 1,7 tỉ nếu tìm được bạn gái hợp ý

Noo Phước Thịnh tiết lộ điều mong muốn khi yêu BTC

Tại đêm nhạc diễn ra ở Gem Center (TP.HCM), Ái Phương và Noo Phước Thịnh khiến fan thích thú với phần trình diễn đặc sắc. Ái Phương gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào qua loạt ca khúc: Người tình mùa đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Ain't no sunshine, You're my everything…

Trong khi đó, Noo Phước Thịnh lại mang đến màu sắc hoài niệm với nhiều bài hit: Bức thư tình đầu tiên, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Thương em là điều anh không thể ngờ, Valentine chờ… Đặc biệt, nam ca sĩ còn chiêu đãi fan khi liên tiếp hát live 15 ca khúc. Ngoài khoe chất giọng nội lực, cả hai còn để lại nhiều phút sâu lắng trong lần hiếm hoi tâm sự về chuyện tình cảm. Ái Phương gây bất ngờ khi thổ lộ từng đặt tiêu chuẩn người yêu gắt gao.

Ái Phương trong lần hiếm hoi tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai

Cô dí dỏm kể: "Ngày xưa Phương đi học, gu người yêu lý tưởng mình ao ước là phải trên 1,8m, thông minh, hoạt bát, đẹp trai, giống kiểu mẫu soái ca. Lớn lên chút, Phương bỏ bớt nhiều "tiêu chí" khi thấy không thể tìm soái ca cho mình. Mình bớt từ từ, đến giờ thì Phương chọn bạn trai cơ bản lắm, chỉ cần là người tốt, biết yêu thương và hiểu mình là được... Phương mong tìm người chung giá trị để cuối ngày khi trở về nhà, họ không chỉ là người yêu mình, mà họ còn là người thân, người bạn, tri kỷ".

Noo Phước Thịnh khiến fan bất ngờ khi đeo đồng hồ hiệu cho MC Mỹ Linh

Về phía Noo Phước Thịnh, anh thừa nhận bản thân là người cuồng nhiệt và "rất điên" khi yêu. Chia sẻ về quan niệm tình yêu, anh bộc bạch: "Nếu được nói về những từ ngữ trong suy nghĩ của Noo về tình yêu, từ đầu tiên đó là "điên". Noo thấy thường những người yêu nhau hay làm những trò điên. Nếu có người yêu, Noo cũng sẽ làm những "trò điên" với bạn đó (cười). Và khi yêu, người ta yêu điên cuồng, hết mình nhưng nó cũng sẽ đem lại nhiều tổn thương. Thế nên, "tổn thương" là điều thứ hai trong tình yêu mà Noo thường hay nghĩ tới. Dĩ nhiên, "hạnh phúc" sẽ phải có vì nó là động lực để chúng ta gắn kết với nhau hơn".



Đáng chú ý, giọng ca Đổi thay khiến khán giả ngỡ ngàng khi khoe chiếc đồng hồ trị giá 1,7 tỉ đồng vừa "tậu". Nam ca sĩ nói đây là món quà anh dành tặng bạn gái tương lai trong ngày Valentine. Tại đây, các fan nữ vô cùng thích thú, thay phiên "đòi quà" nam ca sĩ. Để thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ, Noo Phước Thịnh bất ngờ đeo chiếc đồng hồ vào tay MC Mỹ Linh.

Khép lại chương trình, khi chứng kiến khán giả vẫn nán lại theo dõi tới tận khuya, Noo Phước Thịnh xúc động cho rằng đây là món quà tuyệt vời mình có được trong ngày Valentine, là tình yêu của người hâm mộ dành cho mình.