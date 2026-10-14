Norton Park in Sync: Cuối tuần khám phá thế giới đa giác quan giữa lòng TP.HCM

Điểm hẹn cuối tuần với trải nghiệm đa giác quan

Với chủ đề "Norton Park in Sync", chuỗi sự kiện được Gamuda Land tổ chức xuyên suốt trong hai ngày cuối tuần (17 - 18.10) từ 8 giờ - 22 giờ, tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM, mang đến nhiều hoạt động dành cho mọi độ tuổi trong không gian sáng tạo, mở cửa tự do.

Điểm nhấn của Norton Park in Sync là phòng trải nghiệm immersive đa giác quan, mở ra cuộc du ngoạn bằng âm thanh, hình ảnh và ánh sáng, phác hoạ vẻ đẹp thiên nhiên qua những thước phim sống động được trình chiếu trên hệ thống LED 360 độ.

Hành trình bắt đầu khi khu rừng mùa xuân thức giấc trong nắng sớm, ánh sáng len qua những tán cây, những chùm hoa dầu dần hé nở. Theo nhịp chuyển mùa, những quả dầu xuất hiện trên cành, rồi tách mình, xoay tròn trong gió. Hình ảnh những cánh dầu xoay giữa không trung trở thành điểm nhấn xuyên suốt, đưa người xem đắm chìm trong "mùa dầu bay" đầy thú vị, đồng thời gợi mở hành trình khám phá không gian sống tại Norton Park.





Đáng chú ý, hình ảnh hoa dầu - loài cây đặc trưng của miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng - cũng là nguồn cảm hứng kiến tạo Norton Park. Những thước phim về "mùa dầu bay" được tái hiện giữa lòng Sài Gòn vì thế không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp thân thuộc của vùng đất, mà còn hé lộ câu chuyện phía sau ngôn ngữ thiết kế dự án: kết nối thiên nhiên bản địa với tư duy phát triển hiện đại, tạo nên không gian sống tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh trải nghiệm immersive, xuyên suốt 2 ngày sự kiện, khách tham quan còn có thể tham gia các trò chơi tương tác cùng gia đình và nhận quà, thưởng thức kem và cà phê miễn phí, chụp ảnh lấy liền, hòa mình vào đêm nhạc acoustic sôi động…

Norton Park in Sync diễn ra xuyên suốt hai ngày cuối tuần 17- 18.10, mở cửa tự do

Norton Park in Sync thể hiện rõ triết lý "tạo lập điểm đến" và kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trong cách Gamuda Land triển khai các hoạt động dành cho cộng đồng.

Với Gamuda Land, cách thức tổ chức những sự kiện cộng đồng cũng đồng thời truyền tải một phần thông điệp trong cách phát triển dự án - nơi không gian được thiết kế để khuyến khích kết nối, nuôi dưỡng cảm xúc và cảm giác thuộc về. Tại Norton Park, định hướng này được thể hiện qua quy hoạch tổng thể thấu đáo và thiết kế hướng đến môi trường sống chất lượng giao hòa trọn vẹn cùng thiên nhiên và văn hóa bản địa, phù hợp với nhu cầu của cư dân hiện đại và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Từ cảm hứng bản địa đến dấu ấn mới của Gamuda Land

Tọa lạc trên trục Đại lộ Bình Dương (quốc Lộ 13), phường Thuận Giao, Norton Park nắm giữ lợi thế vị trí chiến lược, sát cạnh Aeon Mall Bình Dương Canary, đối diện sân golf Sông Bé và kế cận VSIP I. Dự án đồng thời nằm trong khu vực hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ, gồm quốc lộ 13 mở rộng và hai tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) với TP.HCM dự kiến khởi công cuối năm nay.

Norton Park nằm sát cạnh Aeon Mall Bình Dương Canary, tạo ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ hoa dầu

Norton Park có quy mô gồm 6 tòa tháp 20 tầng được thiết kế theo ngôn ngữ hiện đại với cảm hứng từ cánh hoa dầu, tạo điểm nhấn kiến trúc khác biệt. Toàn dự án cung ứng ra thị trường 1.286 sản phẩm gồm các loại căn hộ 1-3PN, studio, duplex, shop thương mại khối đế và thương mại độc lập, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của chuyên gia, các gia đình hoặc đầu tư khai thác cho thuê.

Là dấu ấn mới trong danh mục trọng điểm của Gamuda Land, Norton Park kế thừa "mã gien" về quy hoạch chú trọng chất lượng sống, kiến tạo cộng đồng mang bản sắc riêng. Trên quỹ đất khoảng 7,9 ha, dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 20%, dành 2,5 ha diện tích cho cảnh quan xanh và phần lớn quỹ đất cho tiện ích nội khu.

Cảnh quan dự án được phát triển theo triết lý thiết kế ưa sinh học (Biophilic Design) đặc trưng của Gamuda Land, tái hiện cấu trúc rừng đa tầng thông qua các không gian như: vườn mưa, rừng Miyawaki, đường dạo rừng, khu BBQ giữa rừng…

Đặt giữa cực tăng trưởng có tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá cao như khu vực phía bắc TP.HCM, những mảng xanh này càng trở nên quý giá, tạo nên sự đối trọng cần thiết với nhịp phát triển đô thị, mang đến "khoảng thở" để thư giãn, vận động sau những giờ làm việc bận rộn.

Norton Park sở hữu 2,5 ha mảng xanh sinh thái, mang đến "khoảng thở" đắt giá giữa lòng đô thị hiện đại

Song song đó, hệ tiện ích cũng được tính toán, bố trí theo nhịp sinh hoạt của cộng đồng chuyên gia và gia đình hiện đại. Chỉ cần bước chân xuống nội khu, bố mẹ đã có thể tập trung làm việc tại khu làm việc chung (work hub), trong khi con trẻ có không gian tự học cùng các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời. Hồ bơi, sân tennis, khu thể thao, phòng gym, phòng pilates và các không gian giải trí… chỉ cách vài bước chân, giúp cư dân dễ dàng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khác biệt không chỉ nằm ở số lượng tiện ích, mà còn ở cách các không gian được tổ chức để phục vụ những nhu cầu rất cụ thể thường nhật. Đó là không gian học tập và vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ; không gian để linh hoạt làm việc tại nhà; sự thuận tiện trong kết nối giữa các tiện ích; hay hạ tầng được thiết kế thân thiện với thú cưng.

Từ những cánh dầu bay trong trải nghiệm immersive đến kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích tại Norton Park, Gamuda Land đang viết tiếp bản đồ đô thị của mình bằng sự thông hiểu giá trị và nhịp chuyển mình của vùng đất. Kết hợp tư duy phát triển hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế, dự án tạo dựng một không gian sống đậm bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng chuyên gia và cư dân tại toạ độ Đông Bắc đang phát triển sôi động.