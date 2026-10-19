Norton Park: Khi lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ tư duy quy hoạch bền vững

Giữa trung tâm TP.HCM, hàng ngàn người đã cùng hòa nhịp cảm xúc qua loạt trải nghiệm của Norton Park in Sync. Tại không gian immersive, hình ảnh những cánh dầu bay được tái hiện qua công nghệ trình chiếu hiện đại, mở ra hành trình khám phá thiên nhiên. Các trò chơi tương tác, kem và cà phê miễn phí cùng đêm nhạc acoustic tạo bầu không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần kết nối và tận hưởng.

Không khí sôi nổi của Norton Park in Sync thu hút đông đảo khách tham gia

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện cộng đồng, Norton Park in Sync còn truyền tải triết lý về cách Gamuda Land đưa tư duy kiến tạo quốc tế cùng những chuẩn mực phát triển bền vững vào Norton Park.

Khách tham quan hào hứng với những cánh dầu bay trong không gian immersive

Quy hoạch tổng thể thấu đáo cho từng nhu cầu thường nhật

Norton Park tọa lạc trên trục Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), liền kề AEON Mall, VSIP I và đối diện sân golf Sông Bé. Dự án nằm ngay "vùng lõi" quy tụ các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường đại học và hành lang công nghiệp quy mô lớn, đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng không ngừng hoàn thiện, nổi bật nhất là 2 tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) với TP.HCM sẽ khởi công cuối năm nay.

Trên tọa độ giàu tiềm năng này, thay vì tối đa hóa mật độ xây dựng, Norton Park tập trung tạo lập giá trị bằng chuẩn sống tinh chọn, hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân hiện đại.

Với triết lý "Mindful Master Planning" - quy hoạch tổng thể thấu đáo, tại Norton Park, từ thiết kế, cảnh quan đến tiện ích đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm nâng cao trải nghiệm sống thường nhật.

Trên quỹ đất 7,9 ha, 6 tòa tháp căn hộ được bố trí theo mô hình cụm mở, bao quanh lõi cảnh quan và kết nối trục thương mại tích hợp. Lối quy hoạch này tạo ra nhiều khoảng thở giữa kiến trúc, hỗ trợ lưu thông không khí và ánh sáng. Trong khi đó, lõi xanh sinh thái và trục thương mại trở thành điểm kết nối cộng đồng.

Thấu hiểu nhu cầu về một tổ ấm riêng tư giữa đô thị hiện đại, Norton Park duy trì mật độ xây dựng chỉ 20%, đồng thời giới hạn chỉ 14 căn hộ/ tầng, đề cao tính riêng tư và sự thoải mái khi trở về nhà.

Quy hoạch thấu đáo còn được thể hiện qua hệ tiện ích dung hòa nhiều nhịp sống. Hồ bơi, phòng gym, sân thể thao, phòng giải trí… để tái tạo mỗi ngày; sân tập golf, sàn tập yoga, BBQ giữa rừng… khuyến khích lối sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng. Những nhu cầu riêng biệt của từng nhóm cư dân cũng được chú trọng, như không gian làm việc (work hub) cho chuyên gia, khu học tập cho trẻ nhỏ, hạ tầng thân thiện với thú cưng, tiện ích phù hợp người cao tuổi.

Norton Park thiết lập chuẩn sống mới dành cho giới chuyên gia toàn cầu tại phía bắc TP.HCM

Đáng chú ý, dự án dành 2,5 ha cho cảnh quan, được tổ chức thành nhiều tầng sinh thái với vườn mưa, vườn sức khỏe, đường dạo rừng… đưa thiên nhiên hiện diện trong từng bước chạy buổi sớm, đạp xe dưới tán cây hay những khoảnh khắc gặp gỡ, thư giãn giữa không gian xanh.

Những nỗ lực kiến tạo miền xanh an trú của Norton Park đã được ghi nhận tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, với giải thưởng "Best Biophilic Landscape Design - Dự án có thiết kế cảnh quan ưa sinh học xuất sắc". Trong khi đó, Gamuda Land được vinh danh "Best Developer - Nhà phát triển bất động sản của năm", ghi dấu những nỗ lực kiến tạo không gian sống chất lượng và bền vững của Gamuda Land.

Chất lượng được bảo chứng bởi tiêu chuẩn quốc tế

Đi cùng tư duy quy hoạch thấu đáo là hệ tiêu chuẩn được Gamuda Land áp dụng xuyên suốt quá trình kiến tạo. Norton Park là một trong số hiếm dự án tại phía bắc TP.HCM được cấp chứng nhận EDGE - hệ thống chứng nhận công trình xanh do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) phát triển, áp dụng cho cả 6 tháp cao tầng và các sản phẩm thương mại dịch vụ.

Trong đó, nhóm tháp căn hộ có mức tiết kiệm năng lượng đến 31%, tiết kiệm nước đến 27% và giảm đến 39% vật liệu chứa carbon. Với các sản phẩm thương mại dịch vụ, các mức tương ứng là tiết kiệm năng lượng đến 30%, tiết kiệm nước đến 42% và giảm đến 41% vật liệu chứa carbon.

Norton Park kiến tạo miền xanh an trú giữa lõi đô thị phía bắc TP.HCM

Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, dự án điều chỉnh tỷ lệ tường kính, tăng cường cách nhiệt cho mái và sàn, kết hợp hệ lam che nắng,… nhằm hạn chế bức xạ trực tiếp. Các thiết bị vệ sinh và bếp ưu tiên tiết kiệm nước; vật liệu xây dựng được cân nhắc dựa trên tác động đến tài nguyên trong quá trình sản xuất. Đối với nội thất, dự án chú trọng vật liệu hoàn thiện có hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Song song đó, chất lượng công trình được kiểm soát theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng công trình toàn diện GQUAS (Gamuda Land Quality Assessment System). Toàn bộ hạng mục thi công từ giai đoạn móng cọc đến bàn giao đều qua quy trình kiểm tra chặt chẽ theo nguyên tắc "làm đúng từ đầu và luôn phải đúng".

Bằng quy hoạch tổng thể thấu đáo và hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, Norton Park cho thấy cách Gamuda Land đưa định hướng phát triển bền vững vào từng giai đoạn triển khai dự án. Với cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân hiện đại, những giải pháp này có ý nghĩa quan trọng, định hình chất lượng sống mỗi ngày: từ không gian xanh để hít thở, môi trường sống an tâm cho gia đình đến việc sử dụng tài nguyên hiệu quả. Đây cũng là sức hút riêng của Norton Park - một dự án vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện tại, vừa tạo nền tảng cho chất lượng sống dài hạn.