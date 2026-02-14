'Notting Hill' sau 25 năm: Vì sao rom-com kinh điển vẫn sống mãi?

Trong số những bộ phim lãng mạn luôn được khán giả tìm kiếm mỗi dịp Valentine, Notting Hill (1999) nổi lên như một trong những tựa phim được yêu thích và nhắc lại nhiều nhất trên báo chí Mỹ và quốc tế. Dù đã hơn 25 năm kể từ ngày phát hành, tác phẩm này vẫn được xem là "cổ điển rom-com" đi cùng thời gian, không chỉ vì câu chuyện tình cảm đáng nhớ mà còn bởi thành công vượt trội cả về doanh thu lẫn uy tín phê bình.

Nhìn lại hơn hai thập niên kể từ ngày ra mắt, Notting Hill vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng và thường xuyên được nhắc đến khi bàn về sự thành công của dòng phim tình cảm lãng mạn Ảnh: POSTER PHIM

Notting Hill thành công vượt mong đợi

Theo số liệu thống kê, Notting Hill được sản xuất với kinh phí khoảng 42 triệu USD nhưng thu về hơn 360 triệu USD toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Anh quốc thời điểm đó và là một trong những phim lãng mạn ăn khách nhất mọi thời đại.

Tại Bắc Mỹ, bộ phim mở màn vào đúng kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) và đạt vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phòng vé, chỉ sau Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, thành tích ấn tượng với một rom-com (phim hài lãng mạn) thời đó.

Trên trang RogerEbert.com, nhà phê bình Roger Ebert ca ngợi Notting Hill là bộ phim có đối thoại tinh tế và diễn xuất hấp dẫn, đặc biệt khen ngợi màn kết hợp giữa Julia Roberts và Hugh Grant, hai ngôi sao hàng đầu của thể loại này. Ông nhận định: "Đối với một phim hài lãng mạn, Notting Hill có sự sắc sảo trong đối thoại và sự dễ mến không thể chối từ từ dàn diễn viên chính". Quan điểm này được củng cố khi tác phẩm nhận ba đề cử Quả cầu vàng, trong đó có hạng mục Phim xuất sắc - Hài/Âm nhạc và đề cử diễn xuất cho cả Julia Roberts và Hugh Grant.

Không chỉ là số liệu và đề cử, bộ phim còn được giới phê bình tái nhắc lại trong các bài tổng kết phim lãng mạn hay nhất mọi thời đại trên các trang giải trí và báo Mỹ. Những bài viết này thường nhấn mạnh vào "sức hút vượt thời gian" của câu chuyện tình giữa nữ minh tinh Hollywood Anna Scott và chủ hiệu sách William Thacker, một câu chuyện tưởng như phi lý nhưng lại đầy cảm xúc và hài hước, khiến khán giả thuộc nhiều thế hệ yêu mến.

Mỗi dịp Valentine tới gần, lượng tìm kiếm và lượt xem bộ phim này lại tăng cao, chứng tỏ phim không chỉ là một hiện tượng phòng vé một thời mà còn là một "tác phẩm tinh thần" với hàng triệu khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới. Khán giả Việt có thể xem lại bản phụ đề trên FPT Play Ảnh: POSTER PHIM

Julia Roberts tiết lộ về vai diễn gây tiếng vang

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Deadline, Julia Roberts thừa nhận ban đầu cô không mấy ấn tượng với dự án. Cô gọi ý tưởng bộ phim "có vẻ ngớ ngẩn" khi được đề nghị đóng vai nữ diễn viên nổi tiếng yêu chàng chủ hiệu sách bình thường. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản và làm việc cùng đạo diễn Roger Michell và các cộng sự, cô thay đổi hoàn toàn quan điểm và cho rằng Notting Hill đã trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Tại các bài tổng kết phim lãng mạn hay nhất và hướng dẫn xem phim Valentine của People, Entertainment Weekly hay các chuyên trang điện ảnh, Notting Hill luôn được xếp vào danh sách phim đáng xem nhất cho các cặp đôi. Không chỉ đơn thuần là phim tình cảm, đây còn được xem như một "chuẩn mực rom-com", một tác phẩm tạo cảm hứng, lãng mạn nhưng không quá sến, phù hợp với dịp Valentine và các buổi hẹn hò lãng mạn. Phim thậm chí còn ảnh hưởng đến đời sống thực tế khi biến khu phố Notting Hill ở London (Anh) thành điểm đến du lịch cho người hâm mộ, chứng tỏ tác động sâu rộng của phim vượt ra ngoài màn ảnh.