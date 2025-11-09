NovaGroup tổ chức hội thảo nhân tài lần 2, quyết tâm trở lại đường đua tăng trưởng

Từ nỗ lực tái thiết đến hành trình kiến tạo đội ngũ mới

Khi giai đoạn thị trường còn nhiều biến động, NovaGroup vẫn kiên định lựa chọn đầu tư vào con người, nền tảng cốt lõi cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tại sự kiện Hội thảo Nhân tài lần 1, các ứng viên đã có cơ hội tiếp cận sâu với hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của NovaGroup, từ Bất động sản (Novaland Group), Dịch vụ - Du lịch - Giải trí (Nova Service Group) đến Nông nghiệp - Tiêu dùng (Nova Consumer Group), đồng thời còn được chia sẻ về các chương trình phát triển nhân lực bài bản, dài hạn và có tính chiến lược. Đáng chú ý, các ứng viên tham dự còn được phỏng vấn trực tiếp tại chỗ - nhận kết quả ngay trong ngày, giúp rút ngắn đáng kể hành trình chờ đợi thông thường của quy trình tuyển dụng.

Thêm vào đó Novaland Group, một trong ba trụ cột chủ lực của NovaGroup, đang khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ qua việc tập trung nguồn lực hoàn thiện và bàn giao sản phẩm tại các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City và cụm dự án trung tâm TP.HCM. Để đáp ứng cho giai đoạn tăng tốc phục hồi, Novaland Group đang đẩy mạnh tuyển dụng nhiều vị trí: Điều hành dự án, Kinh doanh, Nhân sự, Marketing, Tài chính - Kế toán, Cung ứng - Đấu thầu,…

Công tác cấp sổ tại các dự án của Novaland Group ở TP.HCM đang được đẩy nhanh. Trong ảnh là dự án Sunrise Riverside đã được cấp hơn 1.260 sổ hồng tính đến hết quý 3/2025 ẢNH: NovaGroup

Hội thảo lần 2: Mở rộng quy mô, cơ hội để tài năng bứt phá

Tiếp nối thành công của lần 1, Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2 "Đất dụng võ cho Nhân tài" diễn ra vào 8h30 - 12h00 ngày 15.11.2025 tại Galleria Center - 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, dự kiến thu hút hơn 1000 ứng viên tham dự với nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng từ Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp, Chuyên gia tới các vị trí Quản lý/Lãnh đạo ở tất cả các lĩnh vực trong hệ sinh thái NovaGroup. Bên cạnh việc tham gia tuyển dụng, các ứng viên còn có cơ hội tiếp cận các thông tin giá trị về thị trường lao động và các kỹ năng yêu cầu cần có để chinh phục nhà tuyển dụng.

Đồng thời, được chia sẻ những trải nghiệm thực tế từ các Lãnh đạo Tập đoàn, các "chiến binh Novator" luôn bền bỉ, kiên trì vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng học hỏi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thông tin đó sẽ giúp ứng viên có thêm cái nhìn rõ nét hơn về chân dung Novator tài năng, thực chiến.

Và cuối cùng là thông tin về những quyền lợi, đãi ngộ khi ứng viên trở thành Novator. Từ lâu, NovaGroup đã chú trọng xây dựng khung thu nhập & chính sách phúc lợi cạnh tranh, đa dạng cho cán bộ nhân viên. Novator được hưởng nhiều đặc quyền như: bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho bản thân và người thân, các chế độ hỗ trợ cho người lao động tại các dự án, cơ sở vận hành, ưu đãi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, gym…

NovaGroup - không chỉ là nơi làm việc, mà là hệ sinh thái toàn diện để phát triển sự nghiệp

Tập đoàn hiện triển khai gần 300 lớp đào tạo với hơn 35.000 giờ mỗi năm, cùng lộ trình phát triển cá nhân hóa rút ngắn chỉ từ 2-6 tháng cho nhân sự nòng cốt để phát triển các vị trí cao hơn,.. Các khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt hướng tới từng nhóm đối tượng khác nhau từ nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao, giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn ứng dụng và chuyển hóa vào hiệu quả công việc, kết nối đào tạo - văn hóa - vận hành thành một chuỗi xuyên suốt. Mỗi dự án là một mảnh ghép văn hóa, nơi các giá trị "Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Chính trực" được chuyển hóa thành năng lực và bản lĩnh trong hành động. Với hệ sinh thái đa ngành cùng cơ chế luân chuyển công việc để phát triển toàn diện, chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, NovaGroup thu hút và giữ chân nhân sự cấp cao trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland Group chia sẻ tại khóa học Mini MBA vào tháng 10.2025 ẢNH NovaGroup

Với định hướng chiến lược rõ ràng và tinh thần kiên định, NovaGroup đang từng bước tái cấu trúc toàn diện đội ngũ, xây dựng nền tảng nhân sự vững mạnh để thích ứng cho giai đoạn phát triển mới. Hội thảo Nhân tài lần 2 là lời mời gọi dành cho những nhân sự muốn đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn bản lề của sự chuyển mình, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với hệ thống quy trình kinh doanh, vận hành bài bản và chuyển đổi số toàn diện.