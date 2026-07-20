Novaland đưa dự án The Grand Manhattan trở lại thị trường

Ngày 20.7, theo thông tin từ Tập đoàn Novaland, The Grand Manhattan là một trong những dự án đầu tiên phản ánh rõ nét giai đoạn chuyển mình của doanh nghiệp sau tái cấu trúc. Những chuyển động tích cực đồng thời về pháp lý, tiến độ thi công và việc đưa sản phẩm trở lại thị trường khẳng định nội lực vững vàng của Novaland trong việc hoàn thiện dự án, thực hiện các cam kết với khách hàng.

Dự án tọa lạc tại số 100 Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), sở hữu hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, là tổ hợp căn hộ, thương mại - dịch vụ hạng sang quy mô lớn tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Sau nhiều năm tạm dừng thi công, đến nay, dự án The Grand Manhattan đã thi công trở lại và dự kiến sẽ bàn giao nhà trong quý 3 năm nay ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án được phát triển trên khu đất khoảng 14.000 m2, gồm ba tòa tháp cao 38 tầng, với hơn 1.000 căn hộ, tích hợp khu thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh đến chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga metro trung tâm và khu tài chính TP.HCM...

Theo chủ đầu tư, The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Tập đoàn Novaland cùng Tổng thầu Ricons tổng lực triển khai đồng loạt tại cả ba tòa tháp A1, A2, A3, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ quý 3/2026. Dự kiến giá bán trong giai đoạn hiện nay từ 350 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì chung cư 2%).

"Việc Chính phủ và các địa phương quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Khi các điểm nghẽn pháp lý từng bước được xử lý, nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả hơn, dòng vốn được khơi thông, các dự án được thi công, qua đó tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy nhiều lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, tài chính, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp bất động sản, chuyển từ giai đoạn xử lý khó khăn sang giai đoạn phát triển bền vững", đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ.