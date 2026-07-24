Novaland tăng tốc triển khai nhiều dự án sau giai đoạn tái cấu trúc

Sau gần 14 năm làm việc, trải qua nhiều vị trí, từ cung ứng, đấu thầu đến điều hành dự án, đi qua nhiều thăng trầm của doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn khủng hoảng, ông Cao Trần Duy Nam đã có những chia sẻ về hành trình vượt "giông bão", nỗ lực tái cấu trúc và kế hoạch hồi sinh các dự án trọng điểm của Novaland.

Ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Novaland

Giai đoạn khó khăn nhất đã qua

Trong 14 năm làm việc tại Novaland, thử thách lớn nhất mà ông từng đối mặt là gì?

Ông Cao Trần Duy Nam: Đó là giai đoạn khó khăn nhất, bắt đầu từ tháng 10.2022. Thời điểm đó, tín dụng bất động sản bị siết, nhiều dự án đang thi công với tốc độ cao phải dừng trong thời gian rất ngắn.

Khi đó, Novaland triển khai nhiều dự án tại TP.HCM và các đại đô thị như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Nguồn vốn bị gián đoạn, thanh khoản thị trường suy giảm và hoạt động bán hàng gặp khó khiến doanh nghiệp phải tái cơ cấu. Novaland tinh gọn phần lớn nhân sự, giữ lại bộ máy tối thiểu để vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh.

Lúc đó, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực: công nợ với đối tác, nhiều nhà thầu yêu cầu thanh quyết toán hợp đồng. Đây là giai đoạn "căng não" nhất tôi và các cộng sự từng trải qua.

Novaland đã xử lý các khoản nợ và khôi phục hoạt động như thế nào?

Doanh nghiệp lựa chọn đối thoại, thương thảo với nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác. Hai bên cùng tìm giải pháp, phương án xử lý nợ phù hợp với khả năng tài chính trong từng giai đoạn.

Hiện nay, hầu hết dự án đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, các công trường khởi động trở lại, tăng tốc thi công khi các tổ chức tín dụng bắt đầu tái cấp vốn. Điều đó cho thấy niềm tin với các đối tác, nhà thầu đã được khôi phục.

Điều làm tôi tự hào nhất, không phải những lúc thị trường hưng thịnh, mà chính ở những thời điểm khó khăn, chúng tôi đã làm gì. Khủng hoảng là phép thử đối với một doanh nghiệp. Với Novaland, tinh thần không bỏ cuộc, kiên trì và nỗ lực đến cùng đã giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn gian nan nhất.





Hai dự án tại TP.HCM chuẩn bị bàn giao

Về các dự án đã tái khởi động, tiến độ bàn giao cụ thể sẽ như thế nào, thưa ông?

Tại TP.HCM, dự án Victoria Village đã bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 7. Dự án The Grand Manhattan dự kiến bàn giao đợt đầu vào khoảng cuối tháng 8.

Tại Aqua City, các nhà thầu đang thi công rầm rộ ở tất cả phân khu với kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2027. Từ tháng 6, một số phân khu đã bàn giao sổ hồng cho cư dân. Các dự án NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram cũng đang đẩy mạnh tiến độ, hoàn thiện nhiều tiện ích mới và tiếp tục bàn giao hàng ngàn căn cho khách hàng.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp hơn 4.300 sổ hồng cho các dự án ở trung tâm TP.HCM, song song đẩy mạnh công tác bán mới.

Giá vật liệu tăng cao và tình trạng khan hiếm nhân công ảnh hưởng ra sao đến Novaland trong bối cảnh doanh nghiệp đang đồng loạt triển khai các dự án?

Thị trường đang chịu tác động đồng thời từ việc nhiều dự án khởi động lại và biến động giá nguyên liệu đầu vào. Năng lực cung ứng của một số nhà máy chưa theo kịp nhu cầu, trong khi giá năng lượng và vận chuyển tăng. Nhân công cũng đang khan hiếm.

Novaland hiện triển khai ba nhóm giải pháp chính. Nhóm thứ nhất là xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược và nhà cung ứng vệ tinh. Doanh nghiệp đặt sản lượng lớn, ký hợp tác dài hạn để đối tác dự phòng sẵn vật tư, thiết bị và nhân lực. Đồng thời, doanh nghiệp số hóa công tác quản lý chuỗi cung ứng, liên thông dữ liệu từ nhà cung cấp đến công trường. Hệ thống cho phép theo dõi, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc vật tư, thiết bị đầu vào theo từng lô hàng, kèm hồ sơ chất lượng, chứng nhận xuất xứ và kết quả kiểm định. Nhờ đó, Novaland không chỉ đảm bảo nguồn cung mà còn kiểm soát chặt chất lượng vật tư ngay từ đầu vào, tăng tính minh bạch và giảm rủi ro trong quá trình thi công.

Nhóm thứ hai là ứng dụng công nghệ trong quản trị, giảm chi phí ngầm. Hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), sa bàn số giúp doanh nghiệp theo dõi nhân lực, hạng mục thi công và tiến độ theo thời gian thực và trên nền tảng dữ liệu tập trung. Mô hình thông tin công trình BIM giúp số liệu dự toán và khối lượng thực tế sát hơn, qua đó rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu. Các nền tảng điều hành số giúp nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn xuyên suốt vòng đời dự án.

Nhóm thứ ba là tối ưu thiết kế. Trước đây, mỗi phân khu có thể sử dụng nhiều mẫu nhà khác nhau, làm tăng thời gian thiết kế, bóc tách khối lượng và tổ chức thi công. Việc chuẩn hóa mẫu nhà có thể rút ngắn khoảng 10% thời gian xây dựng và giảm chi phí tương ứng, theo tính toán của doanh nghiệp.

Các dự án trọng điểm của Novaland đang được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao cho khách hàng

Quản trị công trường bằng dữ liệu thời gian thực

Công nghệ được áp dụng như thế nào trong quản trị rủi ro dự án?

Quản trị rủi ro phải bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và kéo dài trong toàn bộ vòng đời dự án. Các nội dung cần kiểm soát từ đầu tư, pháp lý, thiết kế, chi phí, an toàn lao động, chất lượng, tiến độ … cho đến vận hành.

Hệ thống camera AI, sa bàn số cho phép bộ phận điều hành theo dõi tổng thể công trường: số lượng nhân công, hạng mục đang thực hiện và tiến độ từng phân khu theo thời gian thực. Khi dự án bước vào giai đoạn bàn giao, hệ thống cũng có thể cập nhật số căn đã bàn giao và thông tin liên quan.

Mô hình BIM hỗ trợ phát hiện xung đột trong thiết kế trước khi thi công. Trước đây, kỹ sư phải chồng các bản vẽ hai chiều để kiểm tra. Một số bất hợp lý chỉ xuất hiện khi công trình đã triển khai, dẫn đến phải dừng, tháo dỡ và làm lại. Mô hình ba chiều giúp phát hiện sớm các xung đột và giảm chi phí ngầm phát sinh.

Trong bối cảnh giá gạch tăng và nguồn cung thiếu hụt, Novaland cũng đang thí điểm công nghệ bê tông đúc sẵn tại một số dự án. Cấu kiện được sản xuất tại nhà máy rồi đưa đến công trường để lắp ráp. Giải pháp này có thể giảm tối đa số lượng lao động trực tiếp tại công trường, đồng thời rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm vật liệu.

Việc đầu tư công nghệ này tác động đến chi phí dự án ra sao, thưa ông?

Đầu tư cho công nghệ sẽ làm chi phí cho dự án tăng lên do doanh nghiệp phải mua phần mềm, thiết bị và đào tạo nhân sự. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn nằm ở việc giảm sai lệch khối lượng, hạn chế thi công lại và tối ưu nguồn lực. Một hệ thống còn được áp dụng cho nhiều dự án trong toàn bộ hệ sinh thái, tạo giá trị gia tăng dài hạn.

Điều quan trọng là công nghệ không thay thế con người. Việc ứng dụng công nghệ vào quản trị thực tiễn có đem lại giá trị vượt trội hay không còn phụ thuộc vào con người vận hành hệ thống.

Tại Novaland, chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà còn đầu tư vào con người. Đảm bảo nhân sự có đủ năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng với những phương thức làm việc mới. Con người phải là trung tâm của sự thay đổi.

Phát triển bền vững và tập trung vào nhu cầu thực

Còn về xu hướng chuyển đổi xanh, Novaland đang triển khai ra sao trong các dự án?

Không còn là xu hướng, phát triển bền vững và chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong quá trình đầu tư. Novaland đang tăng cường không gian xanh, tối ưu tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường trong các dự án.

Một số dự án sử dụng kính Low-E để hạn chế bức xạ hồng ngoại và tia cực tím, giảm năng lượng làm mát. Novaland cũng dự kiến hợp tác với các trường đại học để đưa các nghiên cứu về tiết kiệm năng lượng vào dự án thực tế.

Đồng thời, Novaland đang làm việc với các đối tác quốc tế về thiết kế, quản lý dự án và công nghệ xây dựng. Kinh nghiệm từ một số công trường quy mô lớn tại Trung Quốc cho thấy số hóa dữ liệu và giám sát bằng camera AI có thể rút ngắn thời gian xử lý rủi ro, đồng thời giảm số nhân sự trực tiếp tại công trường.

Ông Cao Trần Duy Nam – Phó tổng giám đốc Novaland (ở giữa) trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình

Chiến lược phát triển quỹ đất của Novaland trong thời gian tới là gì?

Trong giai đoạn hiện nay, Novaland ưu tiên hoàn thiện các dự án trọng điểm, bàn giao sản phẩm và hoàn thiện các tiện ích, kết nối hạ tầng xung quanh.

Ở giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng phát triển các đại đô thị có pháp lý rõ ràng, dòng tiền hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực. Novaland cũng quan tâm các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hay mô hình TOD. Nhưng quan trọng hơn, không chỉ xây nhà ở mà là kiến tạo không gian sống, tiện ích đồng bộ cho cư dân.

Dù chiến lược nào, định hướng ra sao, điều quý giá nhất là niềm tin của các đối tác. Tôi cảm ơn khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Novaland sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các cam kết, hoàn thiện dự án và bước sang một giai đoạn phát triển bền vững trên nền tảng quản trị chặt chẽ hơn.

Xin cảm ơn ông!