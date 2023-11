NSH Petro nhận bằng khen nộp thuế tốt

Hội nghị tuyên dương có sự tham dự của ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hậu Giang; ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, trao bằng khen cho đại diện NSH Petro Ảnh: Quang Minh Nhật

Vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, cho biết năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội dần ổn định sau đại dịch Covid-19. Môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn ra thuận lợi và đạt những kết quả rất tích cực. Cộng đồng DN, doanh nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt dự toán thu của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Hậu Giang giao. Hội nghị lần này tiến hành biểu dương, khen thưởng 201 DN, hộ kinh doanh tiêu biểu vì có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022.

NSH Petro được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022 Ảnh: Quang Minh Nhật

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, năm 2022, Hậu Giang hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất từ trước đến nay (đạt 13,94%), đứng thứ 4 cả nước về tỷ lệ tăng trưởng (tăng trên 30 bậc so với năm 2021), thu nội địa 5.500 tỉ đồng, đạt 136%, vượt hơn 1.000 tỉ đồng so với năm 2021, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện tích cực. Năm 2022, các chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Hậu Giang đều tăng từ 5 đến 26 bậc. Đặc biệt, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 Hậu Giang tăng 26 bậc, xếp thứ 12 cả nước và thứ 3 khu vực ĐBSCL. Năm 2023 tỉnh Hậu Giang tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 14,21% (cao nhất cả nước); thu ngân sách đến tháng 10.2023 khoảng 4.200 tỉ đồng, đạt 76,36% dự toán pháp lệnh và 71,79 % dự toán HĐND tỉnh giao...

"Thay mặt UBND tỉnh Hậu Giang, tôi trân trọng biểu dương sự đóng góp tích cực của 201 DN, hộ kinh doanh nộp thuế tốt năm 2022 và ghi nhận những thành tích, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng DN, hộ kinh doanh, người nộp thuế trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang thời gian qua", ông Trương Cảnh Tuyên bày tỏ.

Ông Mai Văn Huy (bìa trái), ông Trương Cảnh Tuyên (bìa phải) thị sát dự án NSH Petro tại H.Châu Thành, Hậu Giang Ảnh: Quang Minh Nhật

Năm 2022, NSH Petro nộp thuế cho Hậu Giang gần 758 tỉ đồng

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - trụ sở chính đặt tại TT.Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang) về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022. NSH Petro đã nộp thuế cho Hậu Giang gần 758 tỉ đồng, chiếm trên 13,7% tổng nguồn thu nội địa của tỉnh này trong năm 2022. NSH Petro đã và đang là một trong những DN dẫn đầu trong công tác đóng góp nguồn thu thuế cho tỉnh Hậu Giang thời gian qua.

Dự án tổng kho xăng dầu của NSH Petro ở H.Gò Công Đông, Tiền Giang Ảnh: Quang Minh Nhật

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Cảnh Tuyên đánh giá rất cao tinh thần vượt khó và sự nỗ lực sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp nguồn thu ngân sách Hậu Giang của NSH Petro những năm qua. Ông Tuyên kỳ vọng, khi dự án xây dựng kho, cảng Mái Dầm và nhà máy pha chế xăng E5 ron92, xăng ron95 công suất 300.000 tấn/năm triển khai tại TT.Mái Dầm (H.Châu Thành, Hậu Giang) đi vào hoạt động, NSH Petro sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho nguồn thu ngân sách tỉnh Hậu Giang.

Theo ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, năm 2022 NSH Petro đã đóng góp các nguồn thu thuế cho 12 tỉnh, thành, gôm: Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với tổng số tiền trên 1.364,4 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, NSH Petro đã nộp các khoản thuế cho 12 tỉnh, thành nêu trên hơn 755,4 tỉ đồng và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có tổng đóng góp nguồn thu ngân sách các tỉnh, thành không ít hơn năm 2022.