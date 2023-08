NSH Petro tăng trưởng khả quan

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức theo hình thức trực tuyến

Ảnh: Quang Minh Nhật

Tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế

Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã chứng khoán PSH) vừa công bố nhiều thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Các thông tin công bố liên quan tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 và toàn bộ tài liệu này được đăng tải tại website của NSH Petro (www.nshpetro.vn).

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1.1.2023 đến 30.6.2023 của NSH Petro đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Công ty này đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trong 6 tháng qua, NSH Petro có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 4.450 tỉ đồng, tăng hơn 355 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 266 tỉ đồng, tăng hơn 16 tỉ đồng so cùng kỳ năm 2022.

Tổng kho xăng dầu tại dự án H.Gò Công Đông, Tiền Giang

Thời gian tới, NSH Petro tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. NSH Petro triển khai phương án sử dụng có hiệu quả vốn từ nguồn tăng thêm, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm tra giám sát, bảo vệ môi trường; quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn tiền hàng, công tác bảo đảm an sinh, an toàn tại tất cả cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống phân phối NSH Petro. Cân đối linh hoạt nguồn hàng trong nước và nhập khẩu nhằm đáp ứng đủ nguồn cung phục vụ sản xuất, tiêu dùng, đảm bảo an ninh năng lượng. NSH Petro đã có chiến lược phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu cạnh đường cao tốc và tiếp tục mở rộng hệ thống kinh doanh trong tình hình mới.

Các dự án thuộc NSH Petro hoạt động hiệu quả

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, cho biết đến thời điểm 30.6.2023, NSH Petro có 27 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, 7 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết. Thời gian qua, NSH Petro đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại TP.Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh...

Cầu cảng dầu khí tại dự án thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang

Đến nay, các dự án ở Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang đi vào hoạt động mang lại hiệu quả, lợi nhuận. Riêng dự án xây dựng kho, cảng Mái Dầm và nhà máy pha chế xăng E5 ron 92, xăng ron 95 công suất 300.000 tấn/năm tại TT.Mái Dầm (H.Châu Thành, Hậu Giang) có tổng kinh phí đầu tư hơn 600 tỉ đồng, NSH Petro đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. 10% còn lại của dự án thuộc lĩnh vực thiết bị máy móc phải nhập về từ các nước khối G7. NSH Petro quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để tới tháng 10.2023 sẽ hoàn thành dự án tại TT.Mái Dầm, bên bờ sông Hậu nhiều tiềm năng này.

Hiện nay, cổ phiếu của NSH Petro tăng trưởng tốt. Lãnh đạo NSH Petro nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi các dự án, kế hoạch đã đề ra và luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông trong những năm tới đây.

Hệ thống phân phối của NSH Petro hoạt động xuyên suốt

Cũng theo ông Mai Văn Huy, NSH Petro tiền thân là Công ty CP thương mại đầu tư hóa dầu Nam Sông Hậu, được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 6300177249 do Sở KH-ĐT tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 14.02.2012, thay đổi lần thứ 19 vào ngày 13.4.2023, trụ sở chính đặt tại ấp Phú Thạnh, TT.Mái Dầm, H.Châu Thành (Hậu Giang), vốn điều lệ hơn 1.261 tỉ đồng. NSH Petro có ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, các sản phẩm liên quan; bán lẻ nhiên liệu động cơ trong những cửa hàng chuyên doanh (xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng), các sản phẩm liên quan; sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế… Đến nay, tổng tài sản của NSH Petro đã lên hơn 10.667 tỉ đồng.