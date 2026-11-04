NSND Bạch Tuyết: Lý do vẫn miệt mài làm nghề và niềm hạnh phúc ở tuổi 81

Trên trang cá nhân, NSND Bạch Tuyết đăng tải bài viết dài, chia sẻ quan điểm làm nghề ở tuổi ngoài 80. Có thể thấy thời gian qua, giọng ca cải lương vẫn tất bật với các sự kiện, đồng hành cùng nhiều bạn trẻ trong các dự án âm nhạc, từ đó góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

NSND Bạch Tuyết nói về hậu bối

Nói về quan điểm hoạt động nghệ thuật ở hiện tại, NSND Bạch Tuyết khẳng định “còn thở là còn làm việc, còn yêu thương là còn sáng tạo”. Khi tham gia các sự kiện, điều khiến “cải lương chi bảo” xúc động là việc nhìn thấy những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, dám nhận lấy trách nhiệm của mình với những giá trị mà cha ông để lại.

NSND Bạch Tuyết không ngại làm mới mình trước công chúng Ảnh: NVCC

Theo NSND Bạch Tuyết, các hậu bối không chỉ muốn gìn giữ di sản mà còn khát khao làm cho di sản được sống tiếp bằng hơi thở của thời đại, từ đó giúp cải lương, nghệ thuật dân tộc và những nét đẹp riêng của văn hóa Việt không chỉ ở lại trong ký ức, mà còn bước ra thế giới bằng tâm thế tự tin, kiêu hãnh. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Giữ được cái gốc đã quý, làm cho cái gốc tiếp tục đâm chồi, nảy lộc trong lòng thế hệ mới lại càng đáng quý hơn”.

Ở tuổi ngoài 80, NSND Bạch Tuyết quan niệm vẫn còn hiện diện, được lắng nghe, học hỏi và đồng hành với các bạn trẻ là một phước báu lớn của đời nghệ sĩ. Bởi theo bà, đâu phải ai cũng có đủ nhân duyên để đi một chặng đường dài với nghề, rồi lại chứng kiến thế hệ tiếp nối đang mở ra những chân trời mới cho chính nghệ thuật mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương.

Từ những chiêm nghiệm đó, giọng ca cải lương bộc bạch: “Bạch Tuyết thấy mình thật giàu có. Không phải vì những gì đã đạt được, mà vì đến hôm nay, cuộc đời vẫn trao cho mình cơ hội để tiếp tục cống hiến”.

'Còn thở là còn làm việc'

Trên hết, nữ nghệ sĩ tâm niệm rằng “còn thở là còn làm việc, còn học hỏi là còn trẻ, còn yêu thương là còn sáng tạo”. NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm: “Mới chưa chắc đã hay, nhưng muốn nghệ thuật tiếp tục sống, chúng ta phải dám tìm những con đường mới”.

Thông qua việc kết hợp với những gương mặt trẻ, nữ nghệ sĩ góp phần mang cải lương đến gần với khán giả Ảnh: NVCC

Theo giọng ca cải lương, ở tuổi ngoài 80, bà không mong mình trẻ lại mà chỉ mong trái tim đừng bao giờ thôi rung động trước những điều mới mẻ, đẹp đẽ của cuộc đời. NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm: “Và nếu Tổ nghiệp, cuộc đời còn thương cho sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục học, tiếp tục làm để mỗi lần gặp lại công chúng, mình vẫn còn một điều gì đó mới mẻ, tử tế và đáng yêu để trao tặng”.

Trước đó, nhiều người từng thắc mắc về việc NSND Bạch Tuyết dù đã ngoài 80 tuổi vẫn miệt mài với công việc thay vì nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Chia sẻ về điều này, nữ nghệ sĩ quan niệm “ai nói làm việc là khổ”. Theo bà, mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn đủ sức khỏe để làm điều yêu thích, còn háo hức học một điều mới, còn có người để thương và có việc để làm đã là một niềm hạnh phúc.

Đi qua hơn 80 năm cuộc đời, NSND Bạch Tuyết nhận ra: “Có tiền chưa chắc mua được sức khỏe. Có danh tiếng chưa chắc tìm được niềm vui”. Do đó, bà chia sẻ: "Tôi từng trải qua những tháng ngày sức khỏe buộc mình phải dừng lại. Để rồi hiểu rằng, được đi lại bình thường, ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc yên lành… cũng là những điều vô cùng quý giá. Bây giờ, tôi vẫn thích làm việc, vẫn muốn sáng tạo và đóng góp cho nghệ thuật. Không phải vì tôi không biết mệt. Cũng chẳng phải vì còn điều gì cần chứng minh. Mà đơn giản, được làm điều có ích khiến tôi vui”.