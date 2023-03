NSND Bạch Tuyết trong 'Biệt đội rất ổn': Hạnh phúc khi là chính mình trên màn ảnh

Ở tuổi 79, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ lịch làm việc dày đặc. Có khán giả, sau khi xem hình ảnh bà xuất hiện trong phim chiếu rạp Biệt đội rất ổn (Tạ Nguyên Hiệp đạo diễn, sẽ ra rạp ngày 31.3) dạo gần đây, trầm trồ: "NSND Bạch Tuyết ở tuổi này vẫn hoạt động dữ quá!".

Trong phim Biệt đội rất ổn, vai của "Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết đặc biệt, góp phần tạo điểm nhấn cho phim, khi chuyện phim lấy bối cảnh miền Tây, nơi cải lương rất thịnh. Phim kể về phi vụ lật tẩy bộ mặt thật của gã sở khanh Tuấn (Quang Tuấn hóa thân) trong đám cưới "nghìn tỉ" giữa hắn và nữ đại gia miệt vườn Tư Xoàn (Lê Khánh). Ở một cảnh, giọng ca Đời cô Lựu bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong vai chính mình cùng với ông Bảy Cục (Tấn Phát), hát một trích đoạn trong vở diễn.

NSND Bạch Tuyết vận lại trang phục cô Lựu năm nào NVCC

NSND Bạch Tuyết thường cân nhắc kỹ vai diễn trước khi gật đầu tham gia. Biệt đội rất ổn là dự án phim tiếp theo mà Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết đóng sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Năm 2018, bà tái xuất trong phim Thạch Thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Người ta biết một Bạch Tuyết diễn viên là trong thập niên 1970, với hàng loạt tác phẩm nối liền nhau ra đời và khá đều như Như hạt mưa sa (1971), Như giọt sương khuya (1972), Tình Lan và Điệp (1972), Con ma nhà họ Hứa (1973)…

Bà đã chia sẻ với Thanh Niên về cơ duyên và những may mắn đưa mình đến với dự án mới toanh này.

* Kính chào NSND Bạch Tuyết, tình hình sức khỏe của cô hiện tại ra sao?

- NSND Bạch Tuyết: Cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà cha mẹ, cảm ơn Tổ nghiệp, tôi vẫn khỏe, vẫn bình thường như mọi người.

* Trong Biệt đội rất ổn, cô xuất hiện và hát lại trích đoạn cải lương Đời cô Lựu, vì sao cô chọn trích đoạn này?

- Đây là một món quà bất ngờ mà Tổ nghiệp dành tặng cho tôi. Tôi luôn suy nghĩ nhiều về cơ duyên đến với dự án phim lần này. Và thế là vai diễn cô Lựu một lần nữa được sống lại trong phim. Tuy ngắn thôi, nhưng đủ khiến tôi xúc động. Với vai diễn, các bạn trong team hay đùa rằng "NSND Bạch Tuyết trong vai cô ba Bạch Tuyết" (cười). Được là chính mình trên màn ảnh rộng thì còn gì hạnh phúc bằng.

NSND Bạch Tuyết trong Biệt đội rất ổn NVCC

* Cơ duyên gì đã đưa cô góp mặt trong dự án ạ?

- Bên cạnh sự chọn lọc kỹ từ cá nhân tôi và ê-kíp, còn có sự sắp xếp của Tổ nghiệp, ơn trên nên tôi đến với dự án. Tôi nghĩ đó là duyên. Tôi và đoàn làm phim quý mến nhau từ buổi gặp đầu tiên, nghe đạo diễn và team biên kịch trao đổi về vai diễn. Tôi bị thu hút bởi những nguồn năng lượng tích cực cùng với hoài bão của những bạn trẻ muốn chung tay làm đẹp văn hóa Việt, đặc biệt là nghệ thuật cải lương Việt Nam.

* Ở độ tuổi hiện tại, so với tốc độ làm việc của một ê-kíp trẻ và khỏe như thế, cô vẫn bắt kịp những người trẻ chứ ạ?

- Tuổi tác có ảnh hưởng đến tốc độ làm việc hay không, tôi nghĩ là không. Trộm vía. Tính tôi xưa giờ, khi đã nhận lời làm việc rồi là quyết liệt, toàn tâm toàn ý để không bị tuột lại phía sau mọi người, khiến mọi người phải vất vả vì mình thì kỳ lắm.

* Cô vẫn giữ lịch hoạt động dày đặc như đó giờ vẫn vậy ạ?

- Thật ra, tôi và ê-kíp luôn "thuận thiên", sống và làm việc theo đúng quy luật "nước lớn, nước ròng". Ở tuổi 79, còn được may mắn xuất hiện trong tình yêu thương của khán giả thì mình sẽ luôn hết lòng con à. Đó là cách trả ơn Tổ nghiệp, trả ơn khán giả mà mình đã vương mang trong kiếp này. Như ba Năm Châu từng dạy: "Nghệ thuật vị nhân sinh".

NSND Bạch Tuyết luôn trân trọng từng phút giây cống hiến cho khán giả NVCC

* Cô có "bí kíp" nào để bản thân luôn thật khỏe mỗi lần xuất hiện trong một dự án nào đó, mà điển hình là dự án lần này?

- Ở tuổi 79, tôi thấm thía hơn nhiều chia sẻ trước đây của ba tôi và má Bảy - NSND Phùng Há (ba tôi mất năm 97 tuổi, má Bảy thì mất năm 99 tuổi). May mắn được tiếp xúc thực tế với người thật việc thật, nên mình đỡ bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi những dấu hiệu tuổi già dần xuất hiện. Chắc do tôi học và hành thiền trên dưới 40 năm nên tôi vẫn "Okela" so với tuổi sinh học. Nhưng không vì thế mà mình chủ quan được. Sống và làm việc với tâm thế, hôm nay là ngày cuối cùng được sống và trả ơn cuộc đời. Chính vì vậy, lúc nào tôi cũng luôn nạp đầy năng lượng và sẵn sàng với mọi việc. Có lẽ vì vậy mà khán thính giả nhận thấy và yêu thích. Xin một lần nữa, cảm tạ tình yêu thương của quý khán giả gần xa đã nâng niu và yêu quý bộ môn nghệ thuật cải lương Việt Nam. Trong đó, tôi xin dành tình yêu đặc biệt cho anh chị em nghệ sĩ một cách đầy trân trọng.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của cô, mến chúc cô luôn vui khỏe!