NSND Hồng Vân: Đời tôi lúc nào cũng thua Hồng Đào

NSND Hồng Vân hội ngộ Quyền Linh trong tác phẩm điện ảnh mới Ảnh: ĐPCC

Sau Hai Muối, NSND Hồng Vân tiếp tục hội ngộ nghệ sĩ Quyền Linh trong phim điện ảnh Chốt đơn, dự kiến ra rạp vào tháng 3.2025. Đây là tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - NamCito, có sự góp mặt của dàn diễn viên như nghệ sĩ Hồng Đào, Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Lê Lộc, diễn viên Khương Lê…

Tại sự kiện công bố phim diễn ra vào chiều 26.12, khi được hỏi về việc vướng tình tay ba với Quyền Linh và Hồng Đào trong phim, NSND Hồng Vân lên tiếng phủ nhận. Bà bầu sân khấu kịch hài hước chia sẻ: “Cuộc đời tôi lúc nào cũng bị thua Hồng Đào, từ hồi trẻ cho đến bây giờ. Nếu như hai đứa đóng cùng một phim, tôi luôn là người thua thiệt. Ví dụ trong phim này, không những không phải tình tay ba, mà đó là mối tình không bao giờ gặp. Nghĩa là tôi không quay phân đoạn nào với Quyền Linh cả”.

NSND Hồng Vân "tố" Quyền Linh có thái độ lạ khi đóng phim với Hồng Đào Ảnh: ĐPCC

Theo chia sẻ của NSND Hồng Vân, trong Chốt đơn, nghệ sĩ Quyền Linh vào vai người đàn ông yêu Hồng Đào say đắm. Cô nói thêm: “Còn trong phim Hai Muối, tôi là người yêu nhân vật của Quyền Linh say đắm dù người ta không dòm ngó tới mình. Tôi cũng không biết lý do vì sao lại như vậy. Nhưng ngoài đời, lúc nào tôi và Hồng Đào cũng ngồi kế bên Quyền Linh nên ai cũng tưởng là mối tình tay ba. Nhưng không phải như vậy. Bật mí cho mọi người biết sau khi đóng phim này xong, Quyền Linh rất kỳ. Lúc nào anh ấy cũng có thái độ rất lạ lùng là không dám nhìn thẳng vào mắt Hồng Đào”.

Về phía nghệ sĩ Hồng Đào, việc cô tham gia Chốt đơn khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, bà mẹ hai con góp mặt trong 2 tác phẩm điện ảnh gồm Linh miêu: Quỷ nhập tràng và Chị dâu. Nói về việc xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng, Hồng Đào chia sẻ: “Bản thân tôi cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình. Tất cả những dự án này rải đều trong một năm, nhưng vì cái này cái kia nên chiếu sớm hơn, làm mọi người cảm giác tôi cứ xuất hiện hoài. Khi nhận bất kỳ kịch bản nào, tôi đọc rất kỹ từ đầu đến cuối và nghĩ xem mình có thể làm gì cho vai này khác với những nhân vật trước đó rồi mới dám nhận. Tôi cũng đã từ chối nhiều dự án. Câu hỏi này cũng là cách nhắc nhở tôi rằng khi làm một vai nào cũng phải có trách nhiệm làm cho hay, giúp bộ phim tốt nhất có thể”.

Hồng Đào cho biết cô cân nhắc, đọc kỹ kịch bản trước khi nhận lời tham gia Chốt đơn Ảnh: ĐPCC

Về phía Thùy Tiên, khi được hỏi về việc những câu thoại trong phim có ảnh hưởng đến hình tượng của Miss Grand International 2021, người đẹp 9X khẳng định khi tham gia Chốt đơn, cô là nhân vật chứ không phải là một hoa hậu. “Những câu nói trong phim là của nhân vật Thùy Linh, không liên quan gì hình tượng hoa hậu của tôi hết”, chân dài khẳng định.

Miss Grand International 2021 chia sẻ thêm gần đây, cô có hỗ trợ bạn bè trong một số phiên livestream. Dù được một số nhãn hàng ngỏ ý hợp tác ở lĩnh vực này song Thùy Tiên từ chối vì không phải định hướng của bản thân. Lý giải về điều này, chân dài thẳng thắn: “Nguyên tắc làm việc của tôi là một khi tham gia vào lĩnh vực nào đó, tôi phải có sự đầu tư chứ không phải chỉ làm vì tiền. Nếu bắt đầu chuyển hướng sang mảng livestream, tôi phải đầu tư nghiêm túc và học hỏi”.